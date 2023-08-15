特朗普遭刑事檢控 涉佐治亞州選舉舞弊

美國佐治亞州的大陪審團周一（14日）就前總統特朗普（Donald Trump）意圖推翻2020年大選結果，提交刑事起訴書。特朗普確認被檢控13項罪名，被起訴人士達19人。

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富爾頓縣（Fulton）檢察官Fani Willis針對特朗普及同黨提出41項刑事起訴，罪名包括偽造文書及敲詐勒索等。其他18名被告包括前白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）及前紐約市長﹑特朗普前私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）等。

案件被指始於2021年1月2日，由一通特朗普致電佐治亞州選舉官員﹑州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger），施壓要求「找出」可以逆轉當州落敗的1.1萬張選票引起。其時拉芬斯伯格拒絕特朗普的要求。

Willis同時亦有調查，特朗普團隊試圖顛覆美國選舉程序，提交錯誤選舉人團名單，意圖改變選舉結果。共98頁的起訴書中指出，全數被告遭起訴敲詐勒索，一旦罪成將面臨最高20年監禁。

起訴書中列明，特朗普與其他被告拒絕接受選舉落敗，並在知情下自願參與串謀不合法地意圖改變選舉結果，變成有利特朗普的結果。

Willis在記者會中表明，特朗普及其他被告需要在8月25日中午前向警方自首。Willis表示，希望案件在未來半年內開審，將要求19名被告同時接受審訊。

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特朗普一如以往否認全數控罪，指控隸屬民主黨的Willis是因受政治推動而發起控訴。特朗普團隊發出聲明，指案件大可早在兩年半前提出，如今起訴只為阻礙特朗普的競選，強調針對特朗普的法律雙重標準必須停止。

特朗普遭佐治亞州刑事起訴，成為他最近面臨的第4宗訴訟，亦是他第3宗刑事檢控。與特朗普其他案件不同，佐治亞州今次檢控的罪名包括違反名為州內「反勒索及受賄組織法」（Racketeer Influenced and Corrupt Organizations，簡稱Rico）法案。

根據Rico法案，檢察官能夠針對整個犯罪集團人員提出刑事檢控，代表為共同犯罪目標而作出違法行為的人士可以被一同起訴。過往Rico法案主要針對黑幫等有組織犯罪，但並不限定只可以用在有組織犯罪未件上。

按照佐治亞州的Rico法案，被告因涉嫌透過「敲詐勒索行為模式」，參與﹑取得或維持一個「集團」的控制權，或是密謀從事有關行為。而且，佐治亞州Rico法案列明，相關行為即使未成功亦可按Rico法案起訴。

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責任編輯：吳漢培