  • 31°C
香港時間 : 2023815日 (週二) 12:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

特朗普遭刑事檢控 涉佐治亞州選舉舞弊

環球社會熱點 12:01 2023/08/15

分享：

分享：

美國佐治亞州的大陪審團周一（14日）就前總統特朗普（Donald Trump）意圖推翻2020年大選結果，提交刑事起訴書。特朗普確認被檢控13項罪名，被起訴人士達19人。

特朗普就推翻美國大選結果出庭 否認4項控罪 【下一頁】

富爾頓縣（Fulton）檢察官Fani Willis針對特朗普及同黨提出41項刑事起訴，罪名包括偽造文書及敲詐勒索等。其他18名被告包括前白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）及前紐約市長﹑特朗普前私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）等。

案件被指始於2021年1月2日，由一通特朗普致電佐治亞州選舉官員﹑州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger），施壓要求「找出」可以逆轉當州落敗的1.1萬張選票引起。其時拉芬斯伯格拒絕特朗普的要求。

Willis同時亦有調查，特朗普團隊試圖顛覆美國選舉程序，提交錯誤選舉人團名單，意圖改變選舉結果。共98頁的起訴書中指出，全數被告遭起訴敲詐勒索，一旦罪成將面臨最高20年監禁。

起訴書中列明，特朗普與其他被告拒絕接受選舉落敗，並在知情下自願參與串謀不合法地意圖改變選舉結果，變成有利特朗普的結果。

Willis在記者會中表明，特朗普及其他被告需要在8月25日中午前向警方自首。Willis表示，希望案件在未來半年內開審，將要求19名被告同時接受審訊。

拜登民主黨內支持度遜賀錦麗 倘出線僅2成人有熱情 【下一頁】

特朗普一如以往否認全數控罪，指控隸屬民主黨的Willis是因受政治推動而發起控訴。特朗普團隊發出聲明，指案件大可早在兩年半前提出，如今起訴只為阻礙特朗普的競選，強調針對特朗普的法律雙重標準必須停止。

特朗普遭佐治亞州刑事起訴，成為他最近面臨的第4宗訴訟，亦是他第3宗刑事檢控。與特朗普其他案件不同，佐治亞州今次檢控的罪名包括違反名為州內「反勒索及受賄組織法」（Racketeer Influenced and Corrupt Organizations，簡稱Rico）法案。

根據Rico法案，檢察官能夠針對整個犯罪集團人員提出刑事檢控，代表為共同犯罪目標而作出違法行為的人士可以被一同起訴。過往Rico法案主要針對黑幫等有組織犯罪，但並不限定只可以用在有組織犯罪未件上。

按照佐治亞州的Rico法案，被告因涉嫌透過「敲詐勒索行為模式」，參與﹑取得或維持一個「集團」的控制權，或是密謀從事有關行為。而且，佐治亞州Rico法案列明，相關行為即使未成功亦可按Rico法案起訴。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

特朗普料身陷4案 佐治亞州將起訴涉選舉舞弊
2023/08/02
特朗普料身陷4案 佐治亞州將起訴涉選舉舞弊
特朗普涉圖推翻2020大選結果 面臨4項刑事起訴
2023/08/02
特朗普涉圖推翻2020大選結果 面臨4項刑事起訴
特朗普2023法律支出破4.4億 超捐款近2,500萬
2023/08/01
特朗普2023法律支出破4.4億 超捐款近2,500萬
13名共和黨初選候選人齊集 特朗普德桑蒂斯首同場
2023/07/29
13名共和黨初選候選人齊集 特朗普德桑蒂斯首同場
美眾院議長麥卡錫考慮 對拜登展開彈劾調查
2023/07/26
美眾院議長麥卡錫考慮 對拜登展開彈劾調查

你可能感興趣

特朗普料身陷4案 佐治亞州將起訴涉選舉舞弊
14:26 2023/08/02
特朗普料身陷4案 佐治亞州將起訴涉選舉舞弊
特朗普涉圖推翻2020大選結果 面臨4項刑事起訴
10:53 2023/08/02
特朗普涉圖推翻2020大選結果 面臨4項刑事起訴
特朗普2023法律支出破4.4億 超捐款近2,500萬
15:03 2023/08/01
特朗普2023法律支出破4.4億 超捐款近2,500萬
罪案 選舉 社會矛盾 特朗普 佐治亞 美國

下一篇文章

【俄烏戰爭】俄3襲烏港口城市 烏反攻取進展（持續更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

朱克伯格斥馬斯克唔認真多藉口 有意取消格鬥
朱克伯格斥馬斯克唔認真多藉口 有意取消格鬥
兩萬歌迷白等Lionel Richie成晚 演唱會遲開1個鐘變取消（有片）
兩萬歌迷白等Lionel Richie成晚 演唱會遲開1個鐘變取消（有片）
【夏威夷山火】水行俠男星警告勿去旅遊 留酒店空間助救災
【夏威夷山火】水行俠男星警告勿去旅遊 留酒店空間助救災
尼馬確認加盟沙特球會 PSG料逾8.5億轉會費（第二版）
尼馬確認加盟沙特球會 PSG料逾8.5億轉會費（第二版）
【俄烏戰爭】俄3襲烏港口城市 烏反攻取進展（持續更新）
【俄烏戰爭】俄3襲烏港口城市 烏反攻取進展（持續更新）
南韓多間媒體收恐嚇電郵 預告周二炸首爾市政府大樓
南韓多間媒體收恐嚇電郵 預告周二炸首爾市政府大樓
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款