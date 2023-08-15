▲ 【港交所388】港交所據報與銀行討論如何刺激港股交投 惟政府無意調低印花稅

彭博引述消息人士指，港交所 （00388） 於最近數周與主要銀行在定期會議上，重點討論如何刺激港股交投的措施，包括降低股票印花稅，以及改進衍生產品的設計等。

港股市場自2021年8月起，將股票印花稅由買賣雙方分別繳納每宗交易金額0.1%，提高至現時0.13%。雖然業務不斷要求降低印花稅，但報道引述消息人士指，基於香港經濟仍然疲弱，政府難以扭轉調高印花稅的措施。根據稅務局的數據，上一財政年度股票印花稅的年度貢獻達610億港元，超過房地產交易相關收入。

財庫局：對股票價格確實有較大影響

財經事務及庫務局發言人表示，沒有發現印花稅上調後對港股交投產生負面影響，但對股票價格確實有較大影響，但據過去經驗顯示，下調印花稅不一定能刺激成交量。不過，報道引述分析指，若港股缺乏流動性，難以吸引大型企業來港上市。

港交所正研究讓更多場外產品上市

報道同時引述消息人士指，港交所正在研究讓更多場外產品上市，以擴大零售投資者基礎，最可行的產品是股票掛鈎投資。據證監會數據，截至6月底，供專業投資者買賣的場外股票掛鈎產品規模達160億元。

港交所發言人表示，持續尋找能提高競爭力及吸引力的方法，最近數月港交所在這方面已取得重大進展，期望繼續與合作夥伴及持份者合作，讓本港金融市場更具成本效益、更便捷及更高效，以支持香港作為國際金融中心的可持續發展。

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編輯：陳韻妍