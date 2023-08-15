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【內房危機】碧桂園反彈4%　內地多個城市擬於近日降低二套房首付比例下限

股市 10:11 2023/08/15

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【內房危機】內地多個城市擬於近日降低二套房首付比例下限

內媒報道，內地多個城市擬於近日調整優化限購政策，降低二套房首付比例下限。部分內房股周二（15日）早市反彈，碧桂園 （02007） 升3.8%，時代中國 （01233） 升3%，合景泰富 （01813） 升4.7%。至於潤地 （01099） 和中海外 （00688） 跌約1.8%，龍湖 （00960） 微跌0.4%。

自從在7月24日中國中央政治局會議提出「適時調整優化房地產政策，因城施策用好政策工具箱」以來，多地積極研究調整限購、限售等限制性政策。

報道指，福州、廈門、成都、瀋陽等多個城市擬於近日調整優化限購政策，降低二套房首付比例下限。限購取消後，當地首套、二套房最低首付比例可進一步降至20%、30%，有望激活剛性和改善性住房需求，提升房地產市場交易活躍度。後續，可能還有其他優化政策出台。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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編輯：姚卓然

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