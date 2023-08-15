【日圓走勢】日本第二季經濟增長6%遠勝預期　出口強勁惟私人消費開支跌0.5%

▲ 【日本經濟】日本第二季經濟增長6%遠勝預期 出口強勁惟私人消費開支跌0.5%

日本經濟在出口增長帶動下，第二季以年率化計增長6%，遠勝市場預期的2.9%，亦是2020年第四季以來最強勁的增長，也是連續3季擴張，按季增長亦達1.5%。受經濟強勁帶動，日圓跌幅收窄，兌每美元見145.36，每百日圓兌港元見5.373算。

Capital Ecooomics亞太區主管Marcel Thieliant認為，日本經濟上季快速擴張，但預期下半年增速會放緩。

日本上季出口按季增長3.2%，主要由於汽車付運急升帶動，期內進口下跌4.3%。不過，貢獻經濟逾50%的私人消費開支以年率化計下跌0.5%，商業資本開支亦無增長，意味即使員工薪酬連續7季上升，本土需求仍然疲弱，資本開支依然低迷。

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編輯：陳韻妍