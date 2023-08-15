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【日圓走勢】日本第二季經濟增長6%、遠勝預期　日圓匯價照創年內新低

宏觀解讀 15:22 2023/08/15

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【日本經濟】日本第二季經濟增長6%遠勝預期　出口強勁惟私人消費開支跌0.5%

日本經濟在出口增長帶動下，第二季以年率化計GDP增長6%，遠勝市場預期的2.9%，亦是2020年第四季以來日本最強勁的經濟增長，也是連續3季擴張，按季增長亦達1.5%。雖然日本經濟數據強勢，日圓匯價於香港時間周二下午跌幅擴大，兌美元曾見145.738，為去年11月初最低。每百日圓最新兌5.34港元。

日本財務大臣鈴木俊一表示，若認為外匯市場過度波動，將採取適當行動，強調匯率須反映經濟基本面，不希望看到波動過大。不過，鈴木俊一強調，絕不會談論具體匯率水平，因為這可能會影響市場。

有外匯分析員指市場挑戰底線　美債實際孳息明顯高於日本

滙豐外匯分析員在最新報告指，市場預計日本財政部在美元兌日圓145至148水平將出手捍匯，否則日圓淡倉將會進一步增加。

不過，澳洲聯邦銀行的報告則認為，日本當局可能更關注日圓的變動速度而非實際水平，認為當局現時不太可能直接出手。

即使日本10年期債券升至0.635厘。彭博數據指，以通脹保護的10年期國債為基準，美國國債實際收益率較日本高出235基點，令美元持續相對日圓強勢。

日本第二季出口增長　私人消費按年下跌

Capital Ecooomics亞太區主管Marcel Thieliant認為，日本經濟上季快速擴張，但預期下半年增速會放緩。

日本上季出口按季增長3.2%，主要由於汽車付運急升帶動，期內進口下跌4.3%。不過，貢獻經濟逾50%的私人消費開支以年率化計下跌0.5%，商業資本開支亦無增長，意味即使員工薪酬連續7季上升，本土需求仍然疲弱，資本開支依然低迷。

相關文章：【日圓走勢】「日圓先生」榊原英資轉軚：日本毋須再干預匯市、日圓年底升至130

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編輯：陳韻妍

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