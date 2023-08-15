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【電動車】比亞迪據報自研智能汽車軟件　棄百度自動駕駛技術

股市 09:48 2023/08/15

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【電動車】比亞迪據報自研智能汽車軟件　棄百度自動駕駛技術

據本地媒體引述知情人士報道，比亞迪 （01211） 選擇自行研發智能汽車軟件，取代原本由百度 （09888） 提供自動駕駛技術。

報道指，比亞迪去年3年起初與百度達成協議，使用百度的導航系統及自動代客泊車（AVP） ，並由百度旗下的自動駕駛部門Apollo負責。可是，比亞迪取消對百度的自動駕駛的協議。

據不願透露名字的員工透露，百度已在Apollo上投資了數十億元人民幣，並且仍然將自動駕駛視為優先事項。

不過，有另一知情人士表示，比亞迪決定暫停與百度的合作，因其認為自動駕駛技術近期在大眾市場並無即時前景。百度和比亞迪沒有回應置評。

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