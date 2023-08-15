▲ 【電動車】比亞迪據報自研智能汽車軟件 棄百度自動駕駛技術

據本地媒體引述知情人士報道，比亞迪 （01211） 選擇自行研發智能汽車軟件，取代原本由百度 （09888） 提供自動駕駛技術。

報道指，比亞迪去年3年起初與百度達成協議，使用百度的導航系統及自動代客泊車（AVP） ，並由百度旗下的自動駕駛部門Apollo負責。可是，比亞迪取消對百度的自動駕駛的協議。

據不願透露名字的員工透露，百度已在Apollo上投資了數十億元人民幣，並且仍然將自動駕駛視為優先事項。

不過，有另一知情人士表示，比亞迪決定暫停與百度的合作，因其認為自動駕駛技術近期在大眾市場並無即時前景。百度和比亞迪沒有回應置評。

相關文章：

【TSLA減價】內地Tesla Model Y長續航版跌穿30萬元關、再啟減價戰？ 特斯拉曾跌4%

【對沖基金】橋水第二季增持多隻中資股 涉拼多多蔚來比亞迪等 看淡黃金將道富SPDR金ETF清倉

【汽車股】比亞迪吉利挫3% 內地多家車企8月官宣降價、下半年價格戰或再重臨

編輯：姚卓然