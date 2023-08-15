▲ 【業績｜金礦股】中國黃金國際上半年少賺84% 主席童軍虎：爭取甲瑪礦早日復工復產

中國黃金國際 （02099） 公布，第二季收入按年減少75%至7300萬美元，淨虧損為5330萬美元，與2022年的淨溢利81.7百萬美元相比減少165%或135.0百萬美元。

期內，礦山經營虧損為620萬美元，而2022年同期的礦山經營盈利為1.2億美元。黃金產量按年減少44%至36,490盎司。甲瑪礦停產導致其銅產量為零，而2022年同期的銅產量為47.1百萬磅（約21,356噸）。

上半年，集團收入減少45%至3.3億美元，淨利潤按年減少84%至2530萬美元。礦山經營利潤按年減少57%至9660萬美元。黃金產量按年減少28%至89,317盎司。銅產量按年減少54%至4410萬磅（約20,019噸）。

公司董事會主席兼首席執行官童軍虎表示，受甲瑪礦停產影響，集團上半年業績呈現預期內的下滑。公司正積極努力爭取早日實現甲瑪礦復工復產，而長山壕金礦在保持高產量的同時，正大力推進深部井下資源開發，以創造額外價值並延長礦山服務年限。

另外，集團尾礦庫壩體的修復和主要加固工程已經完成，目前尚有部分加固工程處於收尾階段。公司正努力爭取在8月底或前後向監管部門提交安全評估報告。目前總體進度按仍按照5月5日的公告所披露的計劃進行。

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編輯：姚卓然