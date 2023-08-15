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【港股市況】恒指黑期跌約107點 阿里巴巴ADR較港低開逾1%（不斷更新）
美股向好，至於港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料續低開約145點，恒指料開報18628點。滙豐 （00005） ADR折合報62.22元，較港收市價低0.13元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報330.31元，較港收市價低2.89元或0.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報91.36元，較港收市價低1.44元或1.6%。
美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】
財經日誌︰
即市走勢︰
【08：57】中國油氣控股 （00702） 今早短暫停牌。
【08：51】恒指黑期跌約107點，報18660點，道指期貨跌12點，報35359點。
【08：40】【生科股】康希諾：員工持股平台擬減持不超過491萬股A股 主席宇學峰、朱濤等或失控股股東地位
【08：32】【京東9618】京東︰劉強東夫婦移民美國等言論屬虛假信息 已向公安機關報案
【08：12】【對沖基金】美國多間對沖基金次季減持中概股 部分更清倉阿里巴巴
【07：56】【沽注一擲原型】Michael Burry清倉京東、阿里巴巴 首季仍是前兩大重倉股
【07：45】【Morning精點】蘇沛豐：若連碧桂園都不救，將引發骨牌效應︱親海駅I乘勢開價、1房折實385.8萬起
【07：45】港股ADR收報18628點，跌145點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報62.22元，較港收市價低0.13元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報330.31元，較港收市價低2.89元或0.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報91.36元，較港收市價低1.44元或1.6%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】投資者關注多家重要零售商的業績與7月零售銷售數據 ，大型科企股受捧，道指升26點，報35307點；標指升25點，報4489點；納指升143點或1%，報13788點。10年期債息升至4.193厘。
即睇美股收市︰
港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌49點 騰訊及美團ADR低港1%（不斷更新）
【石Sir一周前瞻及異動股】中糧包裝、華晨中國、山東黃金（立即收看）
責任編輯︰梁浩碩