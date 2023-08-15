【港股市況】中國數據遜預期、恒指跌近200點　恒大汽車曾升逾四成　碧桂園反彈（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股向好，至於港股則續低開逾百點。恒大汽車 （00708） 逆市升逾14%，遠洋集團 （03377） 挫近15%，ATM跌0.6%至近2%，恒指低開174點，開報18599點，科指跌0.9%，報4170點。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：34】港交所 （00388） 跌近1%，低見300.2元。

【港交所388】港交所據報與銀行討論如何刺激港股交投 惟政府無意調低印花稅

【10：14】恒大汽車 （00708） 升幅收窄至一成，報1.87元，今早曾高見2.5元。

【10：14】【內房危機】碧桂園反彈4% 內地多個城市擬於近日降低二套房首付比例下限

【10：08】中國數據遜預期，恒指最新跌190點，報18583點，科指跌1%，報4164點。

【10：03】中國7月社會消費品零售總額按升2.5%。1至7月社會消費品零售總額按年升7.3%，預期為升7.6%，前值8.2%。7月份，規模以上工業增加值按年增長3.7%。1至7月規模以上工業增加值按年升3.8%，符預期。1至7月城鎮固定資產投資按年升3.4%，預期為升3.7%，前值3.8%。

【10：01】大市跌幅再擴大至約150點。

【09：56】ATMXJ個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌0.8%，騰訊 （00700） 轉升0.1%，美團 （03690） 跌0.7%，京東 （09618） 升0.3%，小米 （01810） 升0.7%。

【09：54】【電動車】比亞迪據報自研智能汽車軟件 棄百度自動駕駛技術

【09：53】大市跌幅收窄至約42點，報18740點，科指轉升0.2%，報4217點。

【09：46】碧桂園 （02007） 反彈幅度擴大至逾7%，碧桂園服務 （06098） 升逾5%。

【09：45】三葉草生物 （02197） 股價回吐8%，低見1.34元。

【09：40】恒大汽車 （00708） 升幅擴至逾45%，高見2.5元破頂，暫為升幅最大股份。

【09：37】港華智慧能源 （01083） 績後跌逾3%，早段低見3.28元。港華智慧能源上半年純利上升7.1%至11.15億元；扣除可換股債券之公平值變動和退出上海燃氣的淨收益，股東應佔營業溢利下降13.7%至4.49億元。

【恒地系業績】港華智慧能源半年多賺7%至11億元、不派息 期內可再生能源業務取得83個新項目

【09：32】中海外 （00688） 逆市升1%，潤地 （01109） 升0.2%，碧桂園 （02007） 反彈5%，雅居樂 （03383） 、龍湖 （00960） 升逾2%。報道指，福州、廈門、成都、沈陽等多個城市擬於近日調整優化限購政策，降低二套房首付比例下限。限購取消後，當地首套、二套房最低首付比例可進一步降至20%、30%。

【09：32】恒大汽車 （00708） 開市後升逾三成，破頂高見2.32元。

【09：26】人行公開市場開展4010億元1年期MLF和2040億元7天期逆回購操作，中標利率分別為2.5%、1.80%，上次分別為2.65%、1.90%。

【09：20】恒大汽車 （00708） 逆市升逾14%，遠洋集團 （03377） 挫近15%，ATM跌0.6%至近2%，恒指低開174點，開報18599點，科指跌0.9%，報4170點。

【恒大危機】恒大汽車增發5成股份 引阿聯酋車企新資金及許家印債轉股

【內房危機】遠洋集團盈警 料上半年虧損大增至最多200億人幣

【09：13】期指開報18666點，跌63點。

【09：09】【業績｜金礦股】中國黃金國際上半年少賺84% 主席童軍虎：爭取甲瑪礦早日復工復產

【08：57】中國油氣控股 （00702） 今早短暫停牌。

【08：51】恒指黑期跌約107點，報18660點，道指期貨跌12點，報35359點。

【08：40】【生科股】康希諾：員工持股平台擬減持不超過491萬股A股 主席宇學峰、朱濤等或失控股股東地位

【08：32】【京東9618】京東︰劉強東夫婦移民美國等言論屬虛假信息 已向公安機關報案

【08：12】【對沖基金】美國多間對沖基金次季減持中概股 部分更清倉阿里巴巴

【07：56】【沽注一擲原型】Michael Burry清倉京東、阿里巴巴 首季仍是前兩大重倉股

【07：45】【Morning精點】蘇沛豐：若連碧桂園都不救，將引發骨牌效應︱親海駅I乘勢開價、1房折實385.8萬起

【07：45】港股ADR收報18628點，跌145點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報62.22元，較港收市價低0.13元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報330.31元，較港收市價低2.89元或0.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報91.36元，較港收市價低1.44元或1.6%。

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【07：30】投資者關注多家重要零售商的業績與7月零售銷售數據 ，大型科企股受捧，道指升26點，報35307點；標指升25點，報4489點；納指升143點或1%，報13788點。10年期債息升至4.193厘。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌49點 騰訊及美團ADR低港1%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】中糧包裝、華晨中國、山東黃金（立即收看）

責任編輯︰梁浩碩