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【恒指夜期+ADR】夜期收市跌175點　阿里美股跌穿90港元關（不斷更新）

股市 04:47 2023/08/16

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美股憂慮銀行降評級，道指跌361點，加上市場繼續憂慮中國經濟問題，夜期收市跌175點，收報18360點，中概股指數跌1.9%，收報6923點，阿里巴巴美股跌穿90港元關。離岸人民幣跌0.6%，報7.3243。

股份折算港元較港收市價變幅
美團ADR131.04-2.1%
騰訊ADR327.34-1.6%
滙豐ADR60.43-1.3%
阿里巴巴美股89.57-1.8%

北水再錄近68億淨流入 主力吸盈富基金中移動

北水連續三個交易日錄大額淨流入，今日再錄近68億元淨流入。資金主要吸指數ETF，以盈富基金 （02800） 最受歡迎，全日吸資7億元，中移動 （00941） 亦有6.8億元淨流入，恒生國指ETF （02828） 亦有5.4億元淨流入；淨流出方面，中海油 （00883） 及快手 （01024） 分別錄2.2及0.7億元淨流出。

恒指夜期微升9點，報18544點。

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券商股逆市升 碧桂園、碧服反彈 九置跌逾8% 恒指跌192點

中國經濟數據遜預期，港股跌近200點。恒指低開174點，午後曾跌最多259點，低見18513點，恒指跌192點，收報18581點，成交819億元。科指跌0.7%，報4179點。中移動 （00941） 逆市靠穩升0.7%，九置 （01997） 跌逾8%，碧桂園 （02007） 、碧服 （06098） 反彈逾1%及3%，券商股逆市升。

恒指成分股收市價
（元）		變幅
（%）		貢獻/拖低
恒指（點）		市盈率
（倍）
中移動66.75+0.7+49
創科實業83.00+2.2+418
小米11.86+0.7+2102
友邦70.80-1.5-20382
滙豐61.20-1.8-2910
阿里巴巴91.20-1.7-2923

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

大行報告︰

【大行報告│1113】大摩無視親海駅II熱賣、仍降長實目標價　調低今年每股盈利預測12%

【大行報告｜1997】摩通：三原因大削九置目標價至27元、兼降評級至「減持」　潛在下行空間約兩成

【大行報告│HSBC】花旗看好滙豐增長前景具吸引力　調高滙豐目標價逾7%、最新看幾多？

財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期收市跌175點，收報18360點，中概股指數跌1.9%，收報6923點

【22：27】夜期跌194點，報18341點

【19：20】北水再錄近68億淨流入 主力吸盈富基金中移動 恒指夜期微升9點

【17：59】【業績｜豬肉股】萬洲國際上半年少賺45%息5仙、周息率7.5厘　中國下半年豬價料較上半年反彈10%至20%（第二版）

【17：55】【業績｜中概股】騰訊音樂次季收入5.5%、經調整純利15.3億人幣　上季末推新服務助用戶體驗、但料影響年內收入

【17：29】【碧桂園2007】中國平安資產管理上周五減持碧桂園1409萬股　過去一年共狠沽2.62億股

【17：20】【盈喜︱物管股】融創服務兩原因中期扭虧　料賺不低於3億元人民幣

【16：44】【業績│公用股】煤氣上半年純利升9%至36億元、息12仙　股息率5.6厘　集團將繼續多元拓展

【16：10】中移動 （00941） 逆市靠穩升0.7%，九置 （01997） 跌逾8%，碧桂園 （02007） 、碧服 （06098） 反彈逾1%及3%，券商股逆市升，恒指跌192點，收報18581點，成交819億元。科指跌0.7%，報4179點。

ET財智Talk
【ET財智Talk】印度股市增長強勁 總市值超英法 滙豐私銀何偉華分析環球股票市場值博機會

【16：00】恒指U盤前跌187點，報18585點。

【15：57】恒大汽車 （00708） 升幅收窄至4%，報1.77元。

【15：44】滙豐 （00005） 尾市跌近2%，低見16.2元。

【15：35】【中國經濟】人行突降息撐經濟　大摩及高盛料LPR將下調15點子、需更協調的政策放寬措施

【15：30】大市跌幅再次擴大，恒指最新跌195點，報18578點，科指跌0.8%，報4174點。

【15：02】人行調整常備借貸便利利率，隔夜期下調10個基點至2.65%；7天期下調10個基點至2.80%；1個月期下調10個基點至3.15%。

【14：59】中信証券 （06030） 逆市升1%，中金公司 （03908） 升0.5% ，HTSC  （06886） 升逾1%。

【14：49】【內房危機】瑞聯聶惠閒：內房在離岸債市再融資難度高　要救房企先要刺激本土買樓意慾

【14：44】領展 （00823） 股價逆市反彈，升1%高見38.8元。

【14：37】【內房危機】大和：未來數月或有更多民企內房違約　調低龍湖目標價25%仍籲「買入」

【14：32】【中國救市】中國據報考慮調低A股印花稅　若成真將是15年來首下調

【14：21】將於明日公布業績的騰訊 （00700） 轉升0.3%，阿里巴巴 （09988） 跌0.9%，美團 （03690） 跌0.7%。

【14：21】港股隨A股跌幅收窄，恒指最新跌約120點，報18652點，科指跌0.1%，報4202點。

【13：30】大市跌幅午後擴大至近250點，報18526點，跌246點，科指跌1%，報4164點。

【13：26】中移動 （00941） 續逆市靠穩，股價升近1%，滙豐 （00005） 跌1%，友邦 （01299） 跌近2%。

【13：23】恒指最新跌約200點，報18573點，科指跌0.7%，報4178點。

【13：09】361度 （01361） 績後一度急挫23%，低見3.8元，最新跌逾11%，報4.38元，成交3005萬元。

【13：03】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 午後跌逾1%，騰訊 （00700） 跌0.6%。

【13：01】361度 （01361） 績後向下，股價跌逾6%，低見4.61元。

【13：00】港股午後初段跌約168點，報18605點，科指跌0.5%，報4185點。

【12：20】【業績︱體育用品股】361度中期按年多賺27.7%　恢復派中期息6.5仙

【12：15】【業績｜華置】華人置業上半年少賺83%不派息　上市及非上市股息收入銳減96%

【12：00】恒指半日跌151點，報18622點，成交436億元。科指跌0.4%，報4193點。創科 （00669） 逆市升近3%，恒大汽車 （00708） 升逾14%，遠洋集團 （03377） 跌逾9%，九置 （01997） 跌逾7%，碧桂園系反彈逾1%。

【11：47】蔚小理個別發展，蔚來 （09866） 跌逾1%，小鵬汽車 （09868） 逆市升逾2%，理想汽車 （02015） 靠穩升0.3%。

【11：46】創科實業 （00669） 逆市彈近3%，高見83.7元。

【11：39】【內銀股】中行據報改革薪酬實行「肥下瘦上」　未來2年推動境內分行完成改革

【11：37】恒指中午收市前跌約189點，報18583點，科指跌0.7%，報4178點。

【11：37】【中國失業率】中國8月起停止發布青年失業率　國統局：完善統計方法後將恢復公布（附一年走勢）

【11：30】上證半日跌0.3%，深證跌0.9%，創業板指跌1%。

【11：22】恒宇集團 （02448） 跌21%，破底低見0.135元。

【11：16】【內房危機】國統局：內房市場處調整階段　龍頭房企暴露債務風險影響市場預期

【11：14】周大福 （01929） 跌逾4%，低見11.82元。

【11：06】比亞迪 （01211） 跌逾2%，吉利 （00175） 跌0.8%，長汽 （02333） 、廣汽 （02238） 跌逾1%。

【10：48】【中國經濟】離岸人民幣曾跌穿7.3關、兌港元低見這水平！　內地「三頭馬車」數據全遜預期+人行意外下調MLF利率

【10：45】恒指跌幅再收窄至百點內，報18674點，跌98點，科指跌0.3%，報4197點。

【10：34】港交所 （00388） 跌近1%，低見300.2元。

【港交所388】港交所據報與銀行討論如何刺激港股交投　惟政府無意調低印花稅

【10：14】恒大汽車 （00708） 升幅收窄至一成，報1.87元，今早曾高見2.5元。

【10：14】【內房危機】碧桂園反彈4%　內地多個城市擬於近日降低二套房首付比例下限

【10：08】中國數據遜預期，恒指最新跌190點，報18583點，科指跌1%，報4164點。

【10：03】中國7月社會消費品零售總額按升2.5%。1至7月社會消費品零售總額按年升7.3%，預期為升7.6%，前值8.2%。7月份，規模以上工業增加值按年增長3.7%。1至7月規模以上工業增加值按年升3.8%，符預期。1至7月城鎮固定資產投資按年升3.4%，預期為升3.7%，前值3.8%。

【10：01】大市跌幅再擴大至約150點。

【09：56】ATMXJ個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌0.8%，騰訊 （00700） 轉升0.1%，美團 （03690） 跌0.7%，京東 （09618） 升0.3%，小米 （01810） 升0.7%。

【09：54】【電動車】比亞迪據報自研智能汽車軟件　棄百度自動駕駛技術

【09：53】大市跌幅收窄至約42點，報18740點，科指轉升0.2%，報4217點。

【09：46】碧桂園 （02007） 反彈幅度擴大至逾7%，碧桂園服務 （06098） 升逾5%。

【09：45】三葉草生物 （02197） 股價回吐8%，低見1.34元。

【09：40】恒大汽車 （00708） 升幅擴至逾45%，高見2.5元破頂，暫為升幅最大股份。

【09：37】港華智慧能源 （01083） 績後跌逾3%，早段低見3.28元。港華智慧能源上半年純利上升7.1%至11.15億元；扣除可換股債券之公平值變動和退出上海燃氣的淨收益，股東應佔營業溢利下降13.7%至4.49億元。

【恒地系業績】港華智慧能源半年多賺7%至11億元、不派息　期內可再生能源業務取得83個新項目

【09：32】中海外 （00688） 逆市升1%，潤地 （01109） 升0.2%，碧桂園 （02007） 反彈5%，雅居樂 （03383） 、龍湖 （00960） 升逾2%。報道指，福州、廈門、成都、沈陽等多個城市擬於近日調整優化限購政策，降低二套房首付比例下限。限購取消後，當地首套、二套房最低首付比例可進一步降至20%、30%。

【09：32】恒大汽車 （00708） 開市後升逾三成，破頂高見2.32元。

【09：26】人行公開市場開展4010億元1年期MLF和2040億元7天期逆回購操作，中標利率分別為2.5%、1.80%，上次分別為2.65%、1.90%。

【09：20】恒大汽車 （00708） 逆市升逾14%，遠洋集團 （03377） 挫近15%，ATM跌0.6%至近2%，恒指低開174點，開報18599點，科指跌0.9%，報4170點。

【恒大危機】恒大汽車增發5成股份　引阿聯酋車企新資金及許家印債轉股

【內房危機】遠洋集團盈警　料上半年虧損大增至最多200億人幣

【09：13】期指開報18666點，跌63點。

【09：09】【業績｜金礦股】中國黃金國際上半年少賺84%　主席童軍虎：爭取甲瑪礦早日復工復產

【08：57】中國油氣控股 （00702） 今早短暫停牌。

【08：51】恒指黑期跌約107點，報18660點，道指期貨跌12點，報35359點。

【08：40】【生科股】康希諾：員工持股平台擬減持不超過491萬股A股　主席宇學峰、朱濤等或失控股股東地位

【08：32】【京東9618】京東︰劉強東夫婦移民美國等言論屬虛假信息 已向公安機關報案

【08：12】【對沖基金】美國多間對沖基金次季減持中概股　部分更清倉阿里巴巴

【07：56】【沽注一擲原型】Michael Burry清倉京東、阿里巴巴　首季仍是前兩大重倉股

【07：45】【Morning精點】蘇沛豐：若連碧桂園都不救，將引發骨牌效應︱親海駅I乘勢開價、1房折實385.8萬起

【07：45】港股ADR收報18628點，跌145點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報62.22元，較港收市價低0.13元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報330.31元，較港收市價低2.89元或0.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報91.36元，較港收市價低1.44元或1.6%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】投資者關注多家重要零售商的業績與7月零售銷售數據 ，大型科企股受捧，道指升26點，報35307點；標指升25點，報4489點；納指升143點或1%，報13788點。10年期債息升至4.193厘。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌49點　騰訊及美團ADR低港1%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 京東集團—SW（09618） 恒生指數 美股
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