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【生科股】康希諾：員工持股平台擬減持不超過491萬股A股　主席宇學峰、朱濤等或失控股股東地位

股市 08:40 2023/08/15

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【生科股】康希諾控股股東擬減持不超過491萬股A股　主席宇學峰、朱濤等或失控股股東地位

康希諾生物 （06185） 表示接獲通知，天津千益企業管理合夥企業、天津千睿企業管理合夥企業、天津千智企業管理合夥企業（三者合稱「員工持股平台」）計劃於通過集中競價交易及大宗交易方式減持若干公司的A股。

公司表示，員工持股平台通過集中競價及大宗交易方式減持其所持有的本公司股份合計不超過491萬股A股，佔公司總股本的比例約為1.98%。

公司聯合創始人之一、首席科學官兼副總經理朱濤是每個員工持股平台的唯一普通合夥人，因此他能夠控制員工持股平台所持股份的表決權。目前控股股東的公司主席宇學峰、朱濤、邱東旭及毛慧華合計持有公司約31.19%的股份權益（包括員工持股平台所持有的股份權益）。根據上市規則的規定，倘若員工持股平台減持公司股份權益逾1.19%，宇學峰、朱濤、邱東旭及毛慧華將不再為公司的控股股東。

計劃減持的詳情如下：
員工 持股平台員工持股平台減持A股數量上限佔公司已發行股份減持原因
天津千益不超過268萬股A股不超過1.08%自身財務需求及安排
天津千睿不超過150萬股A股不超過0.61%自身財務需求及安排
天津千智不超過73萬股A股不超過0.30%自身財務需求及安排
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編輯：姚卓然

港股 減持 康希諾生物（06185） 朱濤 A股
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