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【對沖基金】美國多間對沖基金次季減持中概股　部分更清倉阿里巴巴

股市 08:12 2023/08/15

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【對沖基金】美國多間對沖基金次季減持中概股　部分更清倉阿里巴巴

據《路透》報道，由於中國經濟前景看似不穩定，加上地緣政治緊張局勢加劇，除了Ark Invest行政總裁Cathie Wood外，Coatue、D1 Capital和老虎環球等多間美國對沖基金投資者第二季度削減中概股比重，甚至大舉清倉。

老虎環球將其在京東 （09618） 的倉位削減約12%，從11億美元降至7.19億美元，同時還減持了BOSS直聘 （02076）

由前老虎管理的Philippe Laffont所創立的Coatue Management LLC 減持阿里巴巴（9988.HK）、百度 （09888） 、京東、BOSS直聘、貝殼 （02423） 、理想汽車 （02015） 和拼多多（美：PDD） 。值得留意的是，文件顯示，從3月到6月，該對沖基金對阿里巴巴的頭寸大削減了約90%。

部分基金一股不留阿里巴巴

另外，D1 Capital Partners亦拋售了其持有的全部 170萬股阿里巴巴股份，合並1.77億美元。Louis Bacon的摩爾資本管理公司 Moore Capital Management出售了價值超過2億美元的阿里巴巴股票，全清持股。

至於《沽注一擲（The Big Shot）》主角參考對象、美國對沖基金經理Michael Burry的Scion Asset Management亦出售全部阿里巴巴與京東持股。

開市追揸沽
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編輯：姚卓然

港股 美股 百度集團—SW（09888） BOSS直聘－W（02076） 貝殼－W（02423） Cathie Wood 京東集團—SW（09618） 中國概念股 拼多多（美：PDD） 減持
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