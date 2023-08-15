透過資產負債表看中國經濟

隨著「資產負債表衰退理論」再一次進入公眾視野，中國是否陷入「資產負債表衰退」引發了市場參與者的激烈討論。我們認為，資產負債表衰退只是表像，表像的經驗也許不適用於中國，透過表像理解資產負債表衰退背後的機理則更為重要。歷史的經驗告訴我們，正確的道路往往都是艱難的，透過現象直擊本質，遵循期望效用最大化這一微觀經濟學基石，或將成為日本資產負債表衰退經驗對於理解中國客觀現實的重要啟發。

首先，中國資產端與負債端表現穩定且沒有劣變。儘管全球經濟面臨著種種挑戰，中國政府採取了一系列積極有效的政策措施，為經濟穩健增長奠定了堅實基礎。根據實體經濟部門宏觀杠杆率資料，中國居民部門、非金融企業部門以及政府部門杠杆率從1992年至今都保持著較為穩定的增長，沒有出現大起大落的波動。

其次，期望效用最大化是資產負債表變化遵循的潛在邏輯。在經濟學中，期望效用最大化是微觀經濟學理論的基石。以企業為例，資產負債表衰退理論中提出企業追求「債務最小化」而不是「利潤最大化」的假設似乎難以在微觀經濟學理論中成立。更準確地說，債務減少是企業選擇利潤最大化後的結果，並不是原因。而企業不選擇繼續投資主要原因可能是缺少可以最大化利潤的投資項目。

最後，優化期望效用最大化路徑向帕累托改善而努力。根據經濟學理論，打破均衡狀態最根本的抓手就是改變參與者的利益計算，從而改變行為選擇，最終或將形成另一個均衡結果，實現帕累托改善。我們認為未來宏觀政策方向或將從以下幾方面入手。一是「穩」：提升確定性，改善市場參與主體的預期。同時，通過構建統一大市場可以促進競爭、打破壟斷，提高資源配置的效率，提升市場參與者的邊際效用。二是「改」：鼓勵科研創新，增加消費與投資的選擇範圍。引入新的技術創新可以改變產業結構，提高生產效率，從而打破原有的經濟均衡狀態。三是「引」：善於引導，優化經濟產業結構。根據學術研究表明，信貸繁榮與經濟增長息息相關，其中信貸的流向更為重要，加杠杆行業主體的差異所引發的經濟增長模式不同，最終將導致不一樣的發展結局。如果是因為不可貿易部門（房地產、建築和服務業等）與居民部門加杠杆形成的信貸繁榮；相反地，如果是因為可貿易部門（以製造業為主）形成的信貸繁榮，則可以形成更加長期經濟增長。

責任編輯︰梁浩碩