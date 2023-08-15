【沽注一擲原型】Michael Burry沽清重倉股京東、阿里巴巴　吸納美股認沽期權、與索羅斯看齊？

▲ 【沽注一擲原型】Michael Burry清倉京東、阿里巴巴 首季仍是前兩大重倉股

《沽注一擲（The Big Shot）》主角參考對象、美國對沖基金經理Michael Burry首季增持京東（美：JD）、阿里巴巴（美：BABA），兩者佔其美股持倉組合兩成，更是前兩大重倉股，惟增持才幾個月，最新已清倉。

Michael Burry旗下對沖基金Scion Asset Management最新提交文件顯示，Scion第二季度清倉15間公司的持倉，當中包括此前在銀行倒閉危機時買入的銀行股。

截至6月底，Scion前15大重倉股均為新進股票，至於Expedia Group Inc則成為頭號重倉股票。

吸納美股認沽期權 名義價值達16.25億美元

另外，他還做淡美股，購買了標普500及納斯達克100指數的認沽期權，包括價值7.39億美元的納指Invesco QQQ ETF（美：QQQ）和8.86億美元的SPDR 標普500指數ETF（美：SPY）的認沽期權。

不過，雖然吸納美股認沽期權，可簡單被視為睇淡後市。但由於監管文件並不要求披露其期權行使價、購買價格和到期日，因此Michael Burry的投資策略不是十分明確，未知他是直接持有淡倉倉位，還是用作對沖之用。

Burry上季建倉QQQ、SPY的認沽期權，與另一傳奇對沖基金經理索羅斯旗下SFM做法一致，規模甚至更勝對方。

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責任編輯︰梁浩碩