▲ 【婚姻關係】恒大汽車通告驚爆許家印妻子丁玉梅 屬「獨立第三方」？

中國恒大 （03333） 旗下恒大汽車 （00708） 周一晚上公布一連串資本動作，包括引入阿聯酋新能源汽車品牌NWTN紐頓集團新資金，恒大同時將恒大汽車欠下的部分債務轉換為股份。

耐人尋味的是，不論中國恒大及恒大汽車公告，均在釋義部分稱，許家印妻子丁玉梅，竟為「獨立於本公司及其關連人士的第三方」，有別一般慣例。

據港交所上市規則，「關連人士」指： 1）上市發行人或其任何附屬公司的董事、最高行政人員或主要股東（行使 10%或以上投票權的人士）； 2）過去12個月曾任上市發行人或其任何附屬公司董事的人士； 3）中國發行人或其任何附屬公司的監事； 4）任何上述人士的聯繫人； 5）關連附屬公司；或 6）被交易所視為有關連的人士。

《上市規則》所述的關連人士「聯繫人」包括： 1（a）其配偶；其本人（或其配偶）未滿18歲的（親生或領養）子女或繼子女（各稱「直系家屬」）； 1 （b）以其本人或其直系家屬為受益人（或如屬全權信託，以其所知是全權託管的對象）的任何信託中，具有受託人身份的受託人（該信託不包括為廣泛的參與者而成立的僱員股份計劃或職業退休保障計劃，而關連人士於該計劃的合計權益少於30%）（「受託人」）；或 1 （c）其本人、其直系家屬及╱ 2 （a）與其同居儼如配偶的人士，或其子女、繼子女、父母、繼父母、兄弟、繼兄弟、姊妹或繼姊妹（各稱「家屬」）；或 2 （b）由家屬（個別或共同）直接或間接持有或由家屬連同其本人、其直系家屬及╱或受託人持有佔多數控制權的公司，或該公司旗下任何附屬公司。

丁玉梅未被視為恒大關連人士

套用在此情況下，由於許家印中國恒大控股股東兼執行董事，而恒大最大股東鑫鑫由許家印全資擁有，故許家印為關連人士。如果許家印為丁玉梅配偶的話，丁玉梅理應會被介定為「關連人士」的「聯繫人」，從而被視為「關連人士」。

恒大在公告稱，丁玉梅為獨立於公司及其關連人士的第三方，持有7.91億或5.99%恒大股份，故丁玉梅並非主要股東。

值得留意是，恒大披露文件在2021年底仍視丁玉梅為許家印配偶。2021年12月許家印將旗下鑫鑫所持有的2.22億股進行抵押，當時披露文件稱，丁玉梅為許家印配偶，故丁玉梅也視作持股權益有所變動。

許家印曾在傳記感激丁玉梅

丁玉梅1957年出生於安徽，普通工人家庭出生的她，受過良好教育。當年為了照顧許家印和家人，她放棄了自己的事業和一切，在家做起了全職太太。

有內媒指，許家印曾在傳記中很直白地寫道，自己成功的背後離不開家人，特別是妻子丁玉梅的奉獻和支持， 「我欠她太多，婚後這麼多年，我們有吵架，但從沒真正翻過臉。別的我不敢說是公司第一，但夫妻感情一直是恒大員工學習的榜樣。」

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編輯：李哲毅