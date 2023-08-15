【恒大危機】恒大汽車曾飆47%　增發5成股份　引阿聯酋車企新資金及許家印債轉股

▲ 【恒大危機】恒大汽車獲阿聯酋新能源汽車公司NWTN斥資5億美元 收購27.5%股份

阿聯酋新能源汽車品牌NWTN紐頓集團（美：NWTN）宣布向恒大汽車 （00708） 戰略投資38.9億港元或5億美元，收購恒大汽車擴大後已發行股票約27.5%，並有權提名董事會多數成員，預期交易將於今年第四季完成。恒大汽車指，認購價為每股認購股份0.6297元，即較周一（14日）收市價1.7元折讓約62.96%。

恒大汽車周二（15日）高開14.7%，報1.95元，其後一度飆升47%，高見2.5元，現升勢回順，升22.4%，報2.08元。

交易完成後，由於恒大汽車的公眾持續量為22.53%，低於上市規則下最低公眾持股量25%。由於董事會及認購方希望維持上市地位，預計將通過轉換強制可交換債券為不少於5.5億股股份恢復公眾持股量。

據公告指，恒大 （03333） 、恒大主席許家印及妻子丁玉梅等認購方以每股3.84元債轉股，認購54.4億股恒大汽車股份，涉資208.9億元，加上紐頓集團認購的新股，已發行股份總數增加50%至163億股。

值得留意是，認購股份不受股份認購協議的任何禁售或其他處置限制所規限。

另外，恒大汽車在公告指，為支持集團的業務復蘇及增長， 紐頓及公司簽署了過渡期資金支持協議，據此，在滿足該協議中的先決條件的情況下，資金提供方（即紐頓）應分三筆向資金接收方等額提供總金額為6億元人民幣的免息及有擔保過渡性資金，用於公司汽車的研發、生產及銷售業務。

恒大汽車：若無新一輪重要融資 將面臨停產風險

恒大汽車指，目前現金流緊張，但仍努力維持運營，如果無法獲得新一輪的重要融資，集團將面臨停產的風險。為了維持運營及繼續執行車輛交付計劃，集團需要新的資金支持。擬議交易是集團發展其新能源汽車業務和改善財務業績的重要措施。

紐頓集團在公告指，是次交易旨在加快NWTN在新能源汽車領域的發展，並形容恒大汽車擁有具意義的製造設施和全球分銷供應鏈系統。公司相信與恒大汽車的合作將實現協同效應，同時促進恒大汽車的新車車型的研發和量產，並可以最終出口海外。

公告續指，通過幫助滿足恒大汽車近期的資本需求，並共同拓展海外市場，相信可以有助於滿足中東的電動汽車需求。

據資料指，紐頓集團主要從事以乘客為中心的優質智能交通產品和綠色能源解決方案的開發和商業化，而總部位於阿聯酋迪拜。公司在中國金華擁有零部件配套生產基地，並在阿聯酋阿布扎比的整車總裝工廠完成生產，供應全球市場。

相關文章：

【恒大危機】恒大汽車復牌急挫當日 三大散戶券商合力掃6750萬股、疑有機構客沽貨退場

【恒大危機】恒大汽車今復牌、開市裂口插68% 稱已交付逾千輛恒馳5、「收入變得更加可行和可持續」

編輯：袁諾曦