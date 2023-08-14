【小米1810】小米MIX Fold 3 正式登場、售價8999人幣起　雷軍：屏幕合上媲美iPhone、打開要成市場上最好（不斷更新）

▲ 【小米1810】小米MIX Fold 3 登場 雷軍：屏幕合上媲美iPhone、展開則為市場上最好

小米 （01810） 董事長雷軍周一（14日）晚上舉行年度演講，陸續發表小米新一代摺疊機小米MIX Fold 3、Redmi K60至尊版、小米平板6 Max、小米手環8 Pro等新產品。

小米年度演講新聞

小米MIX Fold 3詳情

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雷軍豪言，小米MIX Fold 3合上媲美iPhone，展開的話，則是市場上最好的折疊屏幕。雷軍介紹指，小米MIX Fold 3單邊薄至5.26毫米，折疊薄至10.96毫米，提供兩種配色，包括星耀金及月影黑，12GB+256GB版本價格8,999元（人民幣，下同），16GB+512GB版本價格9,999元，16GB+1TB版本價格10,999元。

小米MIX Fold 3 採用8.03吋大螢幕，解析度為2K，搭載高通驍龍8 Gen2移動平台，後置相機為徠卡Leica四攝鏡頭，包括3.2X、5X雙長焦鏡頭。小米MIX Fold 3首次使用3級連桿轉軸設計，擁有14個活動關節，198個轉軸零件。

邀請用戶試用接入AI大模型小愛同學

市場關注小米人工智能發展，雷軍稱，目前全球每天有1.1億活躍用戶使用智能語音系統「小愛同學」，即日起邀請用戶測試使用接入AI大模型的小愛同學，目前該大模型擁有媲美60億參數的運算能力。

雷軍指出，小米人工智能團隊已經有3000多人，已建立視覺、語音、聲學、知識圖譜、NLP、機器學習、多模態等AI技術能力，並應用在手機到AIoT、自動駕駛、智能製造、機器人等多個業務。​​​

雷軍在會上再次談及小米走向高端路線原因，雷軍解釋，只有做高端，才能倒逼小米在技術上尋求突破，取得未來的生存和發展的空間。

（不斷更新）

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記者：李哲毅