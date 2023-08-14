【小米1810】小米MIX Fold 3 正式登場、售價8999人幣起　雷軍：屏幕合上媲美iPhone、打開要成市場上最好

▲ 【小米1810】小米MIX Fold 3 登場 雷軍：屏幕合上媲美iPhone、展開則為市場上最好

小米 （01810） 董事長雷軍周一（14日）晚上舉行年度演講，陸續發表小米新一代摺疊機小米MIX Fold 3、Redmi K60至尊版、小米平板6 Max、小米手環8 Pro等新產品。

小米年度演講新聞

小米MIX Fold 3詳情

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雷軍豪言，小米MIX Fold 3合上媲美iPhone，展開的話，則是市場上最好的折疊屏幕。雷軍介紹指，小米MIX Fold 3單邊薄至5.26毫米，折疊薄至10.96毫米，提供兩種配色，包括星耀金及月影黑，12GB+256GB版本價格8,999元（人民幣，下同），16GB+512GB版本價格9,999元，16GB+1TB版本價格10,999元。

小米MIX Fold 3 採用8.03吋大螢幕，解析度為2K，搭載高通驍龍8 Gen2移動平台，後置相機為徠卡Leica四攝鏡頭，包括3.2X、5X雙長焦鏡頭。小米MIX Fold 3首次使用3級連桿轉軸設計，擁有14個活動關節，198個轉軸零件。

小米平板6 Max首發優惠減200人幣

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小米推出小米平板6 Max，雷軍稱，新平板配備14英寸的2.8K超清顯示屏，120Hz高刷，搭載第一代驍龍8+旗艦處理器，八揚聲器虛擬環繞聲，裝有10,000mAh大電池，總散熱面積15839mm²。

小米平板6 Max入門版（8GB+256GB）零售價3599元，12GB+256GB零售價3999元，12GB+512GB零售價4399元，16GB+1TB零售價4799元，雷軍稱，所有型號會提供首發優惠，減價200元。

小米手環8Pro入門價399元

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小米手環推出新品小米手環8Pro，配備1.74英寸屏幕，提供NFC及獨立定位功能，心率呼吸等健康監測模組，入門價399元起。

Redmi K60至尊版配備天璣9200+

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小米旗下主打性價比的紅米推出Redmi K60至尊版，配備台灣聯發科技的天璣9200+ 旗艦芯片及逐點X7 獨顯芯片，裝有專門提高打機效能的狂暴引擎2.0，配搭第二代1.5K 直屏，峰值亮度2600nit，144Hz 電競級高刷，5000mAh+120W 充電組合，1.32 天長續航​​​。相機為索尼 IMX800 旗艦主攝，OIS + EIS 雙防抖，售價2599 元起，已開啟預售。

邀請用戶試用接入AI大模型小愛同學

市場關注小米人工智能發展，雷軍稱，目前全球每天有1.1億活躍用戶使用智能語音系統「小愛同學」，即日起邀請用戶測試使用接入AI大模型的小愛同學，目前該大模型擁有媲美60億參數的運算能力。

雷軍指出，小米人工智能團隊已經有3000多人，已建立視覺、語音、聲學、知識圖譜、NLP、機器學習、多模態等AI技術能力，並應用在手機到AIoT、自動駕駛、智能製造、機器人等多個業務。​​​

雷軍在會上再次談及小米走向高端路線原因，雷軍解釋，只有做高端，才能倒逼小米在技術上尋求突破，取得未來的生存和發展的空間。

「One More Little Thing」原來是機械狗

雷軍演講前提到會宣布「One More Little Thing」，最終發布會上，雷軍透露，原來會推出第二代仿生四足機器人CyberDog2，接近真狗外形，AI 自主學習模擬3萬隻機器狗並行訓練，配合手勢互動，語音控制，人臉識別，AIoT聯動，融合跟隨避障。

CyberDog2裝有12個 CyberGear 微電機，AI自研平衡動態算法，AI多模態融合感知決策系統，同時系統代碼開源，結構圖紙開放，功能接口開放，可視化編程，售價12999元。

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記者：李哲毅