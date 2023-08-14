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【業績︱中概股】鬥魚盤前造好　次季收入跌24.1%、經調整純利6140萬人幣

股市 19:30 2023/08/14

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直播平台鬥魚（美：DOYU）公布次季業績，期內收入13.92億元（人民幣，下同），按年跌24.1%，但好過預期；純利680萬元，去年同期蝕3380萬元；經調整純利6140萬元，去年同期升161.3%，好過預期。

鬥魚盤前現升5.7%，報1.11美元。

鬥魚創始人、首席執行官陳少傑稱，次季重視核心用戶營運，期內增加互動性強內容，同時，加強與遊戲廠商深度互惠合作，另一方面減少推廣獲客的營銷投入，通過優質遊戲內容供給、豐富平台運營活動和營收產品升級，保持了平台核心優質用戶的穩定，未來，會繼續執行「以遊戲爲核心的多元化內容生態平台」的發展戰略。

鬥魚次季直播服務營收爲12.58億元，按年跌28.8%；廣告和其他收入爲1.34億元，按年增長106.5%。鬥魚次季平均移動月活躍用戶為5,030萬，按年跌9.7%；平均付費用戶爲400萬，按年跌39.4%。

鬥魚副總裁曹浩稱，次季重點是投資回報率，通過有效管理內容成本，特別是通過減少促銷活動的營銷費用和提高運營效率，繼續優化成本和運營支出。

開市追揸沽
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記者：李哲毅

美股 鬥魚（美：DOYU）
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