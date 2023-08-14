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【機票優惠】國泰航空預告8月17日開售10萬張優惠機票 限時兩周、未提價格
Hot Talk 19:28 2023/08/14
國泰航空 （00293） 預告推出「國泰航空特選優惠」，將於8月17日下午2時起開售逾10萬個優惠機位，銷售期約兩星期，至8月31日下午11時59分止。國泰航空表示，相關優惠機位限於2024年1月1日至6月30日出發，希望讓乘客提早計劃明年行程。
國泰航空未披露優惠詳情。
據國泰航空資料，優惠機票集合超過30個長短線航點，當中包括東京成田、名古屋、福岡、首爾、曼谷、台北、上海浦東等熱門短線航點，也有倫敦、悉尼、巴黎等長途航線。
優惠航點：阿姆斯特丹、班加羅爾、曼谷、北京、布里斯本、成都、芝加哥、重慶、德里、杜拜、法蘭克福、福岡、海口、杭州、約翰內斯堡、高雄、吉隆坡、倫敦、墨爾本、孟買、名古屋、巴黎、珀斯、青島、三藩市、首爾、上海 （浦東） 、新加坡、悉尼、台北、特拉維夫、東京（成田）、西安、廈門
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