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【機票優惠】國泰航空開售10萬張優惠機票！　限時兩周、特選票價1220元起（附連結）

Hot Talk 14:05 2023/08/17

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【機票優惠】國泰航空預告8月17日開售10萬張優惠機票　限時兩周、未提價格

國泰航空 （00293） 推出「國泰航空特選優惠」，將於今（17日）下午2時起開售逾10萬個優惠機位，銷售期約兩星期，至8月31日下午11時59分止。國泰航空表示，相關優惠機位限於2024年1月1日至6月30日出發，希望讓乘客提早計劃明年行程。國泰特選優惠連結】、【國泰網站主頁

特選票價由港幣1,220元起。熱門目的地如東京只需港幣2,980元起，前往倫敦更低至港幣5,538元起。（包括稅項及航空公司收取的附加費。稅項及營運附加費或會隨時變更。）

據國泰航空資料，優惠機票集合超過30個長短線航點，當中包括東京成田、名古屋、福岡、首爾、曼谷、台北、上海浦東等熱門短線航點，也有倫敦、悉尼、巴黎等長途航線。

短線：曼谷 （BKK）、重慶 （CKG） 、福岡 （FUK）、海口 （HAK）、杭州 （HGH）、首爾（ICN） 、高雄 （KHH）、吉隆坡 （KUL）、東京（成田） （NRT）、名古屋（NGO）、北京 （PEK）、上海 （浦東） （PVG） 、新加坡 （SIN）、青島 （TAO）、成都 （TFU）、台北 （TPE） 、西安 （XIY） 及廈門 （XMN）


長線：阿姆斯特丹 （AMS）、班加羅爾 （BLR）、布里斯本 （BNE）、孟買 （BOM）、巴黎 （CDG）、德里 （DEL）、杜拜 （DXB）、法蘭克福（FRA）、約翰內斯堡（約翰尼斯堡） （JNB） 、倫敦 （LHR）、墨爾本 （MEL）、芝加哥 （ORD）、珀斯（伯斯） （PER）、三藩市（舊金山） （SFO）、悉尼（雪梨） （SYD）  及特拉維夫 （TLV）

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