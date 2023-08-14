8位小太空人赴美完成九天「太空探索之旅」 啟發參加者投身航天領域

萬通保險周一（14日）舉行第二十二屆「萬通保險小太空人訓練計劃」的慶祝典禮，8位小太空人及其家長、各校校長、名譽贊助人、評判皆有出席。典禮開幕時由8位小太空人以電光舞揭開序幕，表演寓意他們在追尋夢想的路上發光發亮。小太空人皆表示這次旅程為他們帶來畢生難忘的學習體驗，亦體現了「It is Possible」凡事皆可能的活動理念。

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8位小太空人包括許請悠、黎忻瀚、梁凱睛、倫睿希、達芷欣、王爾騰、胡文博及吳坤奇。他們遠赴美國進行9天的「太空探索之旅」，並於亨茨維爾的太空訓練營接受「模擬太空人訓練」，體驗月球漫步及在太空船工作和生活的情況，還前往佛羅里達州甘迺迪太空中心參觀「亞特蘭蒂斯」號，過程更與巴西的第一位太空人Marcos Pontes會面交流。

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各位小太空人均在典禮上發表感言，其中10歲的黎忻瀚表示自己一直對航天領域有興趣，在經歷與真正太空人交談後，更堅定地朝着成為第一位香港太空人的目標進發。而8歲的胡文博亦指，在經歷火箭發射體驗後，誕生想要成為火箭設計師的新目標。

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萬通保險行政總裁葉嘉年先生亦表示，計劃自1999年在香港和澳門創立以後，已幫助很多小朋友實現他們的星夢之旅，此活動旨在透過理論與實踐並重的訓練，提升小朋友對航天科技和太空知識的興趣，同時鼓勵學習正面態度。他指，「今次8位小太空人展現『it is Possiblel』的精神，在受訓過程通過重重考驗並完成任務。希望這次體驗成為他們日後實現遠大夢想的動力，讓他們敢於面對人生的每一個挑戰，實現『未來在我手」的願景。」

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他亦在典禮上感謝香港十大傑出青年兼資深傳媒人車淑梅小姐、中華人民共和國第十及十一屆全國人民代表大會香港區代表何鍾泰博士工程師、國際商會香港區會主席李澤培太平紳士及香港恒生大學校長何順文教授的支持。國際商會香港區會主席李澤培太平紳士表示，慶幸即使計劃停辦3年，但參加者的熱誠有增無減，亦鼓勵各位小朋友在追夢時不忘「以人為本」的理念。

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「萬通保險小太空人訓練計劃」創辦於1999年，為全港澳首個為小朋友提供模擬太空人訓鍊的計劃.藉著三輪嚴謹的選拔，最終選出八位參加者，他們可於暑假期間與一名同行家長前往美國體驗為期九天的美國「太空探索之旅」，實現星空夢想。

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