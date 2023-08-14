【職場熱話】建築業中年男對年薪只有約50萬感無奈 網民：40歲別想有工作上突破 理財為上

如踏入中年仍未有突出的成就，不免會將自己與身邊人比較，並自我懷疑。有網民在網上討論區發文，指自己40多歲，年薪有50萬但生活仍感吃力，他眼見自己的職位和工資比同輩低，感嘆自己沒有成就，便發文抱怨。帖文引網民熱議，網民亦有不同觀點，有人網民鼓勵他轉型，尋找新的機會，亦有人認為成功取決於努力和機遇。

【政府招聘】創新科技署招聘翻譯員／行政助理 月薪$29,000起跳，詳見【下一頁】

按圖看樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

【夫妻財務】2個共同賬戶保夫妻關係 仲有一個留畀自己，詳見【下一頁】

有網民認為「建築專業人士，40幾歲，正常月薪最少6至8萬吧」、「中年危機會對自己人生失了信心和方向，要想清楚自己想怎麼想做些什麼，努力吧」、「這也沒辦法，你無上進心和野心，你也預料到會這樣，不過相信性格可以改變命運」、「沒有居安思危的後果就是這樣」、「其實很多人都是這樣，一半都是跟自己性格有關，沒有野心，但求平穩過日子，所以成就也是那麼平平淡淡」，又指「如果想要各方面有提升，就要增值自己，積極點。」

【儲蓄之道】內地儲錢達人 每月4000蚊人工 幾年儲到20萬 全靠這4個儲錢習慣，詳見【下一頁】

也有網民認為樓主應知足，「比上不足比下有餘，還想怎樣」、「很多人都是這樣，知足常樂」、「人比人，比死人，做得開心就行了」。亦有網民安慰樓主「不上不下已經算不是太差，我有個同事40歲還是在做基層職位，他說想轉工，但是只有去見工便沒後續」、「有錢、有健康、有時間，是中上」、「一邊上班維持生活，一邊試自己想做的事，尋找人生意義和生活方式是一生的課題。正面點！還有時間。」

【人工智能】報告指ChatGPT每日燒錢546萬 恐於2024年底破產，詳見【下一頁】

另有網民鼓勵樓主轉工和轉型，「魚不過塘不胖，我跟你差不多年紀時遇著『沙士』被人解僱，跌落人生谷底，同年考到工程師牌，因為有牌，運氣好入了國際大公司，之後非常努力工作，得到一個外國人老闆賞識，給予很多機會。之後在公司內轉部門才可以升識，又離開公司再吃回頭草才有工資加，都是辛苦的十幾年」、「建議考慮轉型，去做地盤工人，我理大工程碩士，也考了大工牌賺錢，找到更多錢。」不過也有網民指「如果你拿考牌的時間，心機和錢去投資，可能現在已經財務自由。40歲別想有工作上突破，理財為上。」

傳僱主須承擔印傭來港5千元行政費 勞福局：印傭來港工作收費架構無改變，詳見【下一頁】

有網民指「你們這行這麼窄又多勾心鬥角，很難升職加薪」、「有牌也要有相關學歷才有得升，如果沒有學歷只是有很多牌，做多十年都只是『老師傅』不會是管理層」、「很多時候都要看際遇，要識爭取機會，這樣才能步步高陞」、「要發圍除了實力、努力，還要天時地利人和運氣」，但有網民認為「上天是一定會照顧努力的人，暫時沒照顧到你，是因為別人比你更努力。成功的人曾經付出過多少努力、冒過多少險，你看不到，所以潛意識就說你聽，他們運氣、人緣都比我好。」

【夫妻財務】2個共同賬戶保夫妻關係 仲有一個留畀自己，詳見【下一頁】

【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機