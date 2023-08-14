【信託危機】摩通警告爆大雷：房地產及地方政府2.8萬億人幣信託資產　有違約風險　內銀恐需填補融資缺口

摩通發表報告，指中國最大的民營資產管理公司之一中植企業集團所持股的中融信託未能按時兌付多個產品之後，負債累累的開發商及其非銀行債權人的流動性壓力正在加劇。

該報告稱，鑑於對房地產行業和地方政府債務的敞口，大約2.8萬億元人民幣（3860億美元）的信託資產可能面臨更大的違約風險，佔中國信託資產總額的13%。摩通估計，高達80%的地方政府融資平台（LGFV）可能無法兌付債務本金。

分析師在報告中說：「信託違約可能引發POE（私人企業）開發商境內債務的惡性循環，在此之前，對開發商違約的憂慮升溫，削弱了投資信心，因此，信託公司可能無法或不願意將現有的房地產相關產品展期。」

摩通：銀行業面臨風險上升

摩通分析師認為，銀行業面臨的風險也在上升，在行業資金緊張的情況下，銀行可能會被要求為一些住宅項目提供支持，「在我們看來，銀行救助信託投資者的可能性較低。但如果信託對在建房產項目的資金支持減少，銀行可能會被要求來填補融資缺口」，而這是銀行面臨的另一種形式的國民服務風險。

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編輯：胡學能