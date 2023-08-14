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【Web3】數碼港擴Web3生態圈　初創開發元宇宙平台增應用　提升行業認知度

科技 19:30 2023/08/14

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數碼港Web3社群快速擴張，目前已有超過170間Web3初創。左起：Skytree共同創辦人余泳峰、X Social Group創辦人林漢源、NFT Investment & Venture首席技術官及聯合創辦人梁國柱。

不少數碼娛樂初創公司由Web2走入Web3的行列，數碼港數碼娛樂高級經理梁德明（Terence）表示，數碼港Web3社群快速擴張，目前已有超過170間Web3初創。

在Web3浪潮下，有數碼港初創開發去中心化元宇宙平台，以及藉着藝術科技、體育科技等開拓嶄新虛擬營運模式。

港府最新一份財政預算案撥款5,000萬元，供數碼港加速推動第3代互聯網Web3發展，數碼港表示在本周內會公布更多撥款用途方向、具體計劃等詳情。

梁德明稱，現時最重要是推動Web3產業，包括對行業的認知度及招攬人才，期望之後透過撥款，舉行更多大型推廣活動，包括類似數碼娛樂領袖論壇等的活動，有實際場景讓公眾了解有何應用。

5千萬撥款用途 料最快本周公布

在人才方面，梁坦言，推進及推廣新科技時：

在當下的教育體系下，都未必即時有相關人才供應，例如區塊鏈技術、智慧合約等。因此，還要更多時間培育這些類別的人才、提供培訓，並且花較長時間尋找。

有言香港發展Web3情況相較落後，他認為：

本港現時仍為起步階段，並且在adoption（採納）過程之中，需要更多時間驗證，以及探索如何做得更加好。

他解釋，往往過渡到互聯網新時代都需要較長時間，加上港府去年才開始牽頭發展，進行資源調配，同時給予企業發展意義及信心，今年開展愈來愈多具體行動以及落戶等。

數碼港數碼娛樂高級經理梁德明認為，現時推動Web3產業發展，最重要是提升對產業的認知度，讓大眾了解實際應用及招攬人才。

以區塊鏈為底層技術、AI加持的第3代互聯網Web3世界中，一切價值皆可被代幣化。梁德明認為，對於用家而言，也需要時間觀察如何投入Web3，了解有何實際應用。

舉例，如果企業可以展示到Web3與Web2的分別，體驗模式有何不同之處包括：

在Web3的運動科技可以Move-to-earn或Play-to-earn（邊玩邊賺）等形式；知名品牌可以在元宇宙舉辦演唱會，與用家互動更深入；或者其他貼地的應用，可以令更多市民大眾找到樂趣及意義。

對初創而言，Web3亦可開拓嶄新模式，甚至解決電子商貿痛點。數碼港初創X Social Group創辦人林漢源分享，面對自媒體、在電商平台等競爭，早前選擇結合藝術及科技，讓用家在Web3的世界觀賞展覽及表演；同時推出西方名畫的NFT，用作貴州茅台的包裝：

點擊圖片放大

他指，用家若想轉售NFT作品，由於NFT利用智能合約和區塊鏈上儲存的信息，可以方便地追溯到NFT的創作和轉移紀錄，藉這些Web3技術幫助驗證產品真實性。

針對運動領域，Skytree共同創辦人余泳峰（Silver）稱，由Web2轉型至Web3的遊戲化方案開發商，並開發虛擬運動元宇宙。他透露，最快會在今年10月，以「小程序」形式登錄支付寶中國，為「體育fans」提供更有趣的互動場口；未來亦將與專注於構建NBA授權的Metaverse的內地公司合作，同時亦研究引入Web3智能手機：

點擊圖片放大
+2

偶像創虛擬分身 與用家互動

去年開始，港府牽頭推動Web3政策，並釋出香港虛擬資產發展的政策宣言，由監管機構以至政府不同部門都有持續參與推動；數碼港亦成立了Web3基地。Silver認為，在監管框架下運作，以及有清晰的指引，初創開發應用時也更有信心。

感覺是走正向道路，而且相信用家在獲認證的系統下互動，會用得更放心。

此外，初創NFT Investment & Venture首席技術官及聯合創辦人梁國柱表示，早在2021年拓展Web3，推出虛擬偶像NFT，透過AI技術分析偶像的聲綫和片段，讓偶像可以創造一個虛擬分身在元宇宙平台上與用家互動；用家亦可透過購入NFT支持偶像。

記者：張寶燕

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