【職場熱話】銀行業港男年近30因壓力大而跳槽 網民：趁年輕做跑數的工作可多賺錢

雖然高薪的工作可以帶來更好的物質享受和生活品質，但也伴隨著更多的工作壓力。有網民在網上討論區發文，指自己從事銀行業且快要30歲，先前在舊公司工作5年，跳槽後收到了兩份新工作的錄取通知。一份無需跑數，壓力較小，但另一份工資較高，且要跑數和有壓力，樓主難以選擇便問網民意見。網民意見分歧，認為要根據個人志向作選擇。

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有網民認為「Offer1己定型，上班等收工，Offer2還有機會向上流，年輕人就選Offer2吧」、「看你自己是不是進取的人，你決定要隨便過過日子便一輩子，還是要拼博，人人不同」，又有網民兩個選項都不贊成，指「不如再找過吧」，也有網民不看好樓主，表示「沒差別，反正遲些你又要再選擇過。」

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有網民選Offer1，並表示「穩定點，可以長做又沒壓力，人也會開心點」、「如真不夠數可能會被老闆迫走，想穩定就選Offer1」、「年青的話選擇Offer1」。另有網民反問「5日半的工還會有人做的嗎？」

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亦有網民選Offer2，因為「可以努力點跑數，趁年輕多賺錢」、「你年紀不算太大，跑數對你來說還可接受，而且又有推動力」、「跑數拿多點經驗，以後轉工也容易找點」、「先做一年再找內部的職位轉工。」又指「想賺錢對自己能力有信心選擇Offer2」、「看到5.5日的工作已經不會選。」

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