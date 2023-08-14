【人工智能】報告指ChatGPT每日燒錢546萬 恐於2024年底破產

AI熱潮在今年掀起一陣熱潮，不過根據Google全球搜尋趨勢顯示，AI熱潮自今年5月以來已有降溫跡象，而根據外媒一份報告顯示，OpenAI僅維護聊天機器人ChatGPT，每天營運費用就高達70萬美元（約546萬元），OpenAI如果繼續以目前的速度燒錢，最快到2024年底就會破產。

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OpenAI去年12月推出ChatGPT時表現強勁，早期創建用戶破紀錄，然而根據外媒報導，自從OpenAI推出ChatGPT後，到5月為止其累計虧損已達5.4億美元。儘管公司期望透過GPT-3.5和GPT-4達到盈利，但目前的收入還無法平衡支出。

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目前，OpenAI的營運主要依靠微軟投資100億美元。OpenAI預計2023年收入將達到2億美元，2024年收入將跳升至10億美元，惟近幾個月來用戶參與度逐漸下滑。2023年7月用戶較6月減少12％，並從17億驟降至15億。因此目前外界預測OpenAI難以達成的目標。

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撰文：鄭日棱