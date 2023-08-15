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【暑熱警告】夏日炎炎不想工作？　9成上班族因酷熱天氣影響工作積極性

商業 11:00 2023/08/15

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勞工處早前推出「工作暑熱警告」，希望減少戶外工作人員中暑機會。日本就有就業研究機構發表調查，近9成上班族表示酷暑讓人不想工作，但問到夏天理想的工作環境時卻分成兩派，三分之二的受訪員工認為最好是在家工作，但亦有三分一認為最好還是回到辦公室。

【光伏能源】英國家庭新建太陽能電池板　同比激增62%

據日本就業諮詢服務JobQ旗下「就業研究所」的最新調查顯示，酷熱天氣會讓日本上班族工作積極性下降，88.8%受訪上班族表示夏季炎熱會影響工作積極性，其中回答「非常影響」的佔37.4%，「有影響」的佔30.3%，「比較影響」的佔21.1%，只有11.2%回答沒有影響。

51.8%受訪上班族表示夏季疲勞感到嗜睡而影響工作。72.8%的人回答有措施預防夏季疲勞，64.5%的受訪者回答「經常補充水分」，其次是「睡個好覺」的62.0%，回答「調節生活節奏」的受訪者佔56.0%。

46.1%的受訪者認同夏季是工作積極性下降最多的季節，冬季為18.6%，春季為8.6%，秋季為4.8%。88.6%回答夏季動力不足的受訪者表示，「氣溫升高」是工作積極性下降的最大原因，遠遠領先於其他項目。

日本電費貴、寧回辦公室工作

那怎樣才是理想的夏季工作環境？66.3%認為「遠程辦公」是最理想的，其中14.9%認為「絕對想通過遠程辦公方式工作」，19.2%表示「我想通過遠程辦公方式工作」，「我寧願通過遠程辦公方式工作」為32.2%。希望遠程辦公的首要原因是「外出很熱」佔76.1%，「不想汗流浹背出門」和「遠程辦公很舒服」也同樣為 57.8%。

但是也有三分一的受訪上班族希望回辦公室上班，三大原因分別是：40.8%是因為「一起工作的同事會來上班」，「改變工作心情」為30.4%，還有26.0%表示在自己家裡工作會「花費空調費用」。

【日企花紅】日企平均發逾90萬日圓花紅　加幅遠低於去年

責任編輯：李智賢

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