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【昔日資本巨頭】寶能集團新增被強制執行9.76億、總額超過411億　掌門人姚振華早前被討薪員工毆打

股市 18:33 2023/08/14

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【昔日資本巨頭】寶能集團新增被強制執行9.76億、總額超過411億　掌門人姚振華（被扶起男子）早前被討薪員工毆打

昔日內地資本巨頭之一的寶能系近年深陷困境，掌門人姚振華上月底更被討薪員工毆打，最新有內媒指，近日據內地企業信息平台天眼查顯示，深圳市寶能投資集團有限公司、寶能地產股份有限公司、姚振華等新增一則被執行人信息，執行項目涉9.76億元（人民幣，下同）。

內媒指，風險信息顯示，深圳市寶能投資集團有限公司存在80餘條被執行人信息，被執行總金額超411億元。同時，該公司還存在多條限制消費令、失信被執行人（老賴）和終本案件信息。

姚振華曾經叱吒一時，早在2015年寶能系曾大舉買入內房龍頭萬科 （02202） ，與萬科創辦人王石爭奪萬科控制權，雖然姚振華失敗而回，但也讓他聲名大噪。2016年姚振華曾冀敵意收購電器巨企格力（深：000651），但最終未有成事。

萬科董事會名譽主席王石上周一（7日）對姚振華被打發表了看法。王石表示，姚振華是因資金鍊斷裂惹的麻煩，現在經濟不好，民營企業家壓力非常大，企業遇到困難，這是普遍的現象，出現勞資糾紛，員工採取這樣的措施（追打姚振華）是不可取的，「至少姚先生沒有因此躺平，還在積極處理企業的事情，這是值得鼓勵的」。

近年姚振華旗下中山潤田投資有限公司所持的中炬高新（滬：600872）股份也已多次被司法拍賣。上月姚振華到中炬高新廠區視察時，更慘遭食檸檬被拒諸門外，且新任命的高管也被拒絕入內。中炬高新回應稱沒有預約，公司生產經營正常。

上周五（11日），寶能集團旗下鉅盛華所持有的3600萬股華僑城A（深：000069）將被司法拍賣。

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編輯：李哲毅

經濟 萬科 中炬高新（滬：600872） A股
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