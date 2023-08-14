【迷你電腦】放得入褲袋電腦　4,600元有找　日本樂天上架

不少用戶追求輕巧便攜且抵買的個人電腦，總部設於東京的Gloture近日就推出一款大小與iPhone 13 Pro相若的迷你電腦，採用5.5吋觸控屏幕、Intel處理器、內建Windows 11 Pro系統，並且主打搭載多種I/O連接埠與插槽。

該款Gloture Windows 11迷你電腦支援Wi-Fi 6及藍牙5.2，可連接有線或無線鍵盤、滑鼠，還方便放入褲袋。其主打的多元連接埠，可外接最多兩個4K顯示器及連網，包括：

▲ Gloture Windows 11迷你電腦共搭載13個連接埠/插槽。（4為通氣孔）

4個USB 3.0

兩個Mini HDMI 2.0

乙太網路插槽（1個）

microSD卡插槽（1個）

3.5mm耳機孔（1個）

兩個USB Type-C接口（上圖①為電源輸入）

可外接最多兩個4K顯示器

規格方面，屏幕為1,280 × 720像素，採用Intel Celeron處理器J4125，配備8GB LPDDR4記憶體、128GB eMMC儲存，電池為2,500mAh。

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其機身大小為142×91.2×17.76mm，目前已日本樂天市場上架，建議售價為84,700日圓（約4,569元），原產地為中國。

雖然該迷你電腦大小與智能手機，可是若對比過往的Windows Phone，就沒有SIM卡插槽或eSIM，不涉及手機領域。此外，Gloture在產品介紹中亦強調，該迷你電腦並非平板電腦，具有觸控屏幕，是創新迷你電腦設計。

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責任編輯：張寶燕

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