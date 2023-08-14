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同區新盤低價推搶客　紅磡灣中心兩房業主減價15%沽

股樓投資 18:24 2023/08/14

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中原地產吳國豪表示，紅磡灣中心K座中層4室，實用面積411平方呎，採兩房間隔，享清靜內園景，原先開價590萬元，受同區一手物業低開影響，最新大減90萬元或15%，以500萬元成交，平均實用呎價12,165元。

吳國豪指，新買家為外區客，見單位間隔實用，內櫳企理，議價後即決定入市自用。據悉，原業主1997年11月以305萬元買入單位，持貨近26年，現轉手帳面獲利195萬元離場，單位期內升值64%。

延伸閲讀：新盤票王親海駅II今開售 數千買家到場 人龍伸延到紅磡站【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

中原地產 紅磡灣中心 紅磡 二手市場

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