▲ 【可持續發展】中銀香港再獲頒「亞太區氣候領袖」殊榮 亞太區核心溫室氣體排放密度降幅最大企業之一

中銀香港 （02388） 連續第二年榮獲英國《金融時報》及研究機構Statista聯合頒發「亞太區氣候領袖」（Asia-Pacific Climate Leaders） 殊榮，表揚中銀香港為亞太區核心溫室氣體排放密度降幅最大的企業之一。

除了致力落實綠色銀行理念，中銀香港近年推出多項全港首創的綠色金融產品，包括中銀香港大灣區氣候轉型ETF、綠色按揭及綠色保險計劃等，協助客戶低碳轉型。

「2023亞太區氣候領袖」由《金融時報》和研究機構 Statista共同編制，根據公開數據，從2,000多家亞太區企業選出275家於2016年至2021年期間的收入對比範疇一和範疇二溫室氣體排放密度降幅最大及已作出氣候承諾的企業，香港區共7家企業獲此殊榮。

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