▲ 【互聯互通】ASIFMA歡迎滬深港通引入大宗交易 有利降低信息沖擊成本

中證監和香港證監會上周聯合公告， 同意在滬深港通機制引入大宗交易，令外資不再限於使用QFII（合資格境外投資者）渠道，也能在A股實行大宗交易。成員包括主要外資投行的亞洲證券業與金融市場協會（ASIFMA）表示，觀迎監管機構最新宣布，指出大宗交易允許投資者以商議好的價格作大額交易，可大大降低放出訊號的沖擊成本（impact cost and signaling）。

根據兩地證監協議，大宗交易將雙向開放，即除了外資可經滬深股通在A股作大宗交易，內地投資者也可經港股通在聯交所作非自動對盤交易。

ASIFMA表示，今年6月底發布《中國資本市場白皮書》已提出同類建議。協會證券部主管趙萌人稱，業界樂見這一關鍵市場改革得到監管支持，可滿足全球戰略投資者的需求，期待與兩邊交易所合作確保政策成功落實。

兩地證監聯合公告未有交代預計實行日期，但據了解，監管機構目標今年內可實行新機制。

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編輯：麥德銘