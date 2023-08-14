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【本地餐飲股】 譚仔國際首季盈利跌3% 惟撇除政府補助盈利增10倍

股樓投資 17:59 2023/08/14

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譚仔國際（02217）公布，截至6月30日止首季度之收入為6.9億元，較去年同期增長15.5%。除稅後溢利為3,400萬元，按年跌2.9%，但若撇除去年同期一次性3,200萬元政府補助後，當時盈利只有300萬元，而今年同期則為零，反映本季度的盈利實質上大躍進超過10倍。譚仔股價逆市升2.8%，收報1.81元。

【騰訊 700】 Prosus計劃續減持騰訊 預期年底持股降至24至25%【見下頁】

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譚仔表示，收入增長符合預期，主要受惠於香港業務表現改善。盈利方面，除去去年政府補助影響後，今年首季上升約3,100萬元，主要由於香港業務表現改善，以及銀行存款利率上漲，帶動銀行利息收入增加所致。在整體經濟疲弱、成本上升及勞工短缺等不利環境下，集團指，透過推出新食品及實施市場推廣，令香港可比餐廳收入按年上揚。

中國內地方面，譚仔表示，受惠餐廳網絡擴大下銷售額增長，但受內地不利的經濟環境及疲弱的消費意欲的阻礙，通關後復甦步伐偏遜預期。至於日本業務表現經優化後，銷售及營運效率取得改善；新加坡業務卻因缺乏人手問題，業務表現繼續低迷。

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記者：郭秀慧

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港股 譚仔國際（02217） 餐飲

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