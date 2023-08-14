港華智慧能源上半年多賺7% 期內售氣量增9%

港華智慧能源(01083) 公布上半年業績。期內盈利按年上升 7.1%至 11.15 億元，不派息。若扣除可換股債券之公平值變動和退出上海燃氣 之淨收益，公司股東應佔營業溢利下降 13.7%至 4.49 億元。上半年港華的整體燃氣銷售量上升 9.1%至 82.26 億立方米。截至 6 月 30 日，集團連同母公司中華煤氣落實發展 91 個零碳智慧園區，累計簽約逾 2.20 吉瓦及併網逾 1.12 吉瓦的光伏裝機容量。

【內房危機】龍湖傳提前償還 17億人幣債務 詳情請看【下一頁】

期內新增 43 萬戶客戶，截至 6 月 30 日集團客戶數目達 1,636 萬戶。可再生能源板塊發展迅速，於期內取得 83 個新項目。營業額則輕微下降 2.7%至 98.8億元。

港華表示，正在朝著綜合能源解決方案、去碳化、數智 化方向發展，在大力發展可再生能源的同時，持續鞏固和優化天然氣領域的業務。隨著新冠疫情退去，社會各行各業已見復蘇跡象。中國經濟已經顯示出較強的修復勢頭，預計有助持續推動集團各業務穩步增長。然而，面對全球經濟面臨加息的不確定性、國際貿易緊張局勢和地緣政治風險，集團將繼續謹慎應對這些挑戰，堅持穩健的經營策略，以確保集團長期健康發展。

【本地餐飲股】 譚仔國際首季盈利跌3% 惟撇除政府補助盈利增10倍 詳情請看【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機