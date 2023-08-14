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港華智慧能源上半年多賺7% 期內售氣量增9%

股樓投資 18:49 2023/08/14

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港華智慧能源(01083) 公布上半年業績。期內盈利按年上升 7.1%至 11.15 億元，不派息。若扣除可換股債券之公平值變動和退出上海燃氣 之淨收益，公司股東應佔營業溢利下降 13.7%至 4.49 億元。上半年港華的整體燃氣銷售量上升 9.1%至 82.26 億立方米。截至 6 月 30 日，集團連同母公司中華煤氣落實發展 91 個零碳智慧園區，累計簽約逾 2.20 吉瓦及併網逾 1.12 吉瓦的光伏裝機容量。

【內房危機】龍湖傳提前償還 17億人幣債務  詳情請看【下一頁

期內新增 43 萬戶客戶，截至 6 月 30 日集團客戶數目達 1,636 萬戶。可再生能源板塊發展迅速，於期內取得 83 個新項目。營業額則輕微下降 2.7%至 98.8億元。

港華表示，正在朝著綜合能源解決方案、去碳化、數智 化方向發展，在大力發展可再生能源的同時，持續鞏固和優化天然氣領域的業務。隨著新冠疫情退去，社會各行各業已見復蘇跡象。中國經濟已經顯示出較強的修復勢頭，預計有助持續推動集團各業務穩步增長。然而，面對全球經濟面臨加息的不確定性、國際貿易緊張局勢和地緣政治風險，集團將繼續謹慎應對這些挑戰，堅持穩健的經營策略，以確保集團長期健康發展。

【本地餐飲股】 譚仔國際首季盈利跌3% 惟撇除政府補助盈利增10倍  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

港華智慧能源（01083） 港股

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同區新盤低價推搶客　紅磡灣中心兩房業主減價15%沽
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