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【港元定存】WeLab Bank 1個月定存年利率加至3厘 星展新資金12個月期存息4.4厘
股市 18:13 2023/08/14
港元拆息整體仍高企4厘以上，虛擬銀行WeLab Bank今日（14日）起上調GoSave 2.0多個定期存款年利率，起存金額維持10元，其中1個月港元定存由之前年利率0.5厘，上調至3厘；3個月港元定存由之前年利率2厘，上調至3.3厘；6個月定存、7個月定存年利率亦分別升至4.2厘、4.3厘。
WeLab GoSave 2.0最新定存年利率：
|期限
|最新年利率（厘）
|變幅（厘）
|1個月
|3
|＋2.5
|3個月
|3.3
|＋1.3
|6個月
|4.2
|＋2.2
|7個月
|4.3
|＋0.8
|9個月
|4.3
|不變
|12個月
|4.3
|不變
另外，星展銀行本月10日再度加網上港元定存息率，全新資金敍造12個月期年利率4.4厘。而3個月期、6個月期新資金特惠年利率分別為4.2厘、4.35厘。起存門檻5萬元，無需特選客戶，只需於DBS iBanking網上銀行輸入優惠編號或以DBS digibank HK應用程式開立網上定存即可享有上述利率。優惠受條款及細則約束。
交通銀行（香港）個人客戶今經電子渠道敍造「每日特息定期存款」，1個月期港元定存年利率為3厘，3個月期、6個月期俱為4厘，12個月期則為3.65厘，起存金額均為2萬港元。
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編輯：胡學能
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