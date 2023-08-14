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【港元定存】WeLab Bank 1個月定存年利率加至3厘　星展新資金12個月期存息4.4厘

股市 18:13 2023/08/14

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【港元定存】WeLab Bank 1個月定存年利率加至3厘　星展新資金12個月期存息4.4厘

港元拆息整體仍高企4厘以上，虛擬銀行WeLab Bank今日（14日）起上調GoSave 2.0多個定期存款年利率，起存金額維持10元，其中1個月港元定存由之前年利率0.5厘，上調至3厘；3個月港元定存由之前年利率2厘，上調至3.3厘；6個月定存、7個月定存年利率亦分別升至4.2厘、4.3厘。

WeLab GoSave 2.0最新定存年利率：

期限最新年利率（厘）變幅（厘）
1個月3＋2.5
3個月3.3＋1.3
6個月4.2＋2.2
7個月4.3＋0.8
9個月4.3不變
12個月4.3不變

另外，星展銀行本月10日再度加網上港元定存息率，全新資金敍造12個月期年利率4.4厘。而3個月期、6個月期新資金特惠年利率分別為4.2厘、4.35厘。起存門檻5萬元，無需特選客戶，只需於DBS iBanking網上銀行輸入優惠編號或以DBS digibank HK應用程式開立網上定存即可享有上述利率。優惠受條款及細則約束。

交通銀行（香港）個人客戶今經電子渠道敍造「每日特息定期存款」，1個月期港元定存年利率為3厘，3個月期、6個月期俱為4厘，12個月期則為3.65厘，起存金額均為2萬港元。

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編輯：胡學能

定期存款 WeLab 星展銀行 虛擬銀行 港元
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