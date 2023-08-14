【光伏能源】英國家庭新建太陽能電池板　同比激增62%

為追求環保低碳，英國對可再生能源技術的採用正不斷提高，愈來愈多屋主在天台安裝太陽能電池板以節省電費。而據英國微型發電產品認證MCS數據，今年英國家庭安裝的熱泵和太陽能電池板都比以往任何時候都多，自今年初以來已安裝了超過12萬塊太陽能電池板，平均每月安裝了3,000多個熱泵，與上一年相比增加了62%。

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MCS最新數據顯示，英國家庭愈來愈多接受節能解決方案。有分析指，如按這速度持續，到今年底將有近25萬戶家庭安裝了可再生能源。英國政府的目標是到2035年實現合共70GW的太陽能電池存儲容量，同時到2028年安裝60萬個熱泵裝機容量的目標。

為激勵該計劃，政府向英格蘭民眾提供5,000至6,000英鎊（約4.9 - 5.9萬港元）的補貼。在蘇格蘭更可申請7,000英鎊至9,000英鎊（約6.9 - 8.9萬港元）之間的貸款，並可選擇7,500英鎊（約7.4萬港元）的額外貸款。

2023年上半年已記錄了超過12萬套熱泵、太陽能電池板和其他可再生技術的認證安裝。電池存儲安裝量也與太陽能增長保持一致，2023年每個月都超過了之前的記錄，今年英國家庭和企業已安裝了1,000多個電池。

MCS行政總裁Ian Rippin表示，隨著能源成本持續增長，愈來愈多人轉向可再生技術在家中自己產生能源：「我們需要繼續推動，以實現我們共同的國家目標，即到2050年實現淨零排放。」英國太陽能公司高級通訊顧問Gareth Simkins亦表示，曾預計今年春天將新建21.5萬個MCS認證的太陽能裝置，但顯然是低估了，現在會預估25萬個。

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責任編輯：李智賢

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