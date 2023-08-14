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【內房危機】據報轉讓武漢雪域雲海51%股權 碧桂園服務再跌近一成

股樓投資 17:27 2023/08/14

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據內媒報道，商業訊息查詢平台天眼查App顯示，碧桂園服務（06098）已退出武漢雪域雲海網絡科技有限公司的股東行列，轉讓其持有的51%股份。轉讓後，雪域雲海由武漢威遠德廣房產訊息諮詢有限公司獨資持有。股價隨同系碧桂園（02007）大跌，曾低見6.59元，最多跌11.7%，收報6.74元，仍大跌9.7%，成交額10.9億元。

【大行報告】 大行齊齊唱好快手季績 股價見逾5個月高位【見下頁

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與此同時，碧桂園服務首席戰略官徐彬淮已不再擔任武漢雪域雲海的董事長一職。根據天眼查資料，孫秀高將接任武漢雪域雲海的法定代表人及執行董事職位。

武漢雪域雲海網絡科技有限公司於2016年10月在湖北武漢成立，註冊資本為1,982.4萬元人民幣，主要業務為網絡與訊息安全軟件開發及相關技術服務。

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記者：郭秀慧

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港股 碧桂園服務（06098） 碧桂園（02007）

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