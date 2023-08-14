4內地學生另議價合租名城　三房戶每月2.6萬租出

中原地產吳嘉權表示，租賃旺季持續，不少內地生加快租樓步伐。大圍名城最新錄2期盛薈3座中層ND室，實用面積678平方呎，三房連套房間隔，開價約26000元，零議價租出，實用平均呎租38.3元。

據了解，新租客為4名內地學生，見屋苑配套完善，價錢合理，亦方便上學，即以先付一年租金方式租入單位自用。據了解，業主則於2018年以1100萬元購入單位，是次租出單位可享約2.8厘租金回報。

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