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傳軟銀洽購願景基金手中25%Arm股份 料支持Arm上市

環球政經 17:00 2023/08/14

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據報道，軟銀正在討論從Vision Fund 1（願景基金1／VF1）手中收購Arm Ltd剩餘的25%股份。此舉可迅速為VF1投資者帶來經濟收益，並支持軟銀將Arm在美國納斯達克上市的計劃。

而VF1在首次公開募股後逐步出售Arm股份的代替方案則會因潛在的市場波動而帶來更大的風險。

VF1近期在人工智能（AI）初創企業投資的推動下扭虧為盈，這與其之前的虧損形成鮮明對比，可以提高軟銀獲得未來投資者資金的機會。這一舉措與軟銀從挫折中恢復，以及利用AI進步的舉措不謀而合。

【同場加映】溫股知新：期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

溫股知新
【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

通過達成重大交易，軟銀將能在Arm首次公開募股期間保留更多股份，可能在85%至90%左右。雖然協議的具體估值和細節仍不確定，但此舉可以為VF1投資者提供更快、更確定的回報，有可能提升軟銀對未來投資機會的吸引力。這一戰略舉措正值軟銀尋求從財務損失中反彈，並在其投資組合中利用AI驅動技術的潛力之際。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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撰文 : 林斯凱

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