傳軟銀洽購願景基金手中25%Arm股份 料支持Arm上市

據報道，軟銀正在討論從Vision Fund 1（願景基金1／VF1）手中收購Arm Ltd剩餘的25%股份。此舉可迅速為VF1投資者帶來經濟收益，並支持軟銀將Arm在美國納斯達克上市的計劃。

而VF1在首次公開募股後逐步出售Arm股份的代替方案則會因潛在的市場波動而帶來更大的風險。

VF1近期在人工智能（AI）初創企業投資的推動下扭虧為盈，這與其之前的虧損形成鮮明對比，可以提高軟銀獲得未來投資者資金的機會。這一舉措與軟銀從挫折中恢復，以及利用AI進步的舉措不謀而合。

【同場加映】溫股知新：期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

通過達成重大交易，軟銀將能在Arm首次公開募股期間保留更多股份，可能在85%至90%左右。雖然協議的具體估值和細節仍不確定，但此舉可以為VF1投資者提供更快、更確定的回報，有可能提升軟銀對未來投資機會的吸引力。這一戰略舉措正值軟銀尋求從財務損失中反彈，並在其投資組合中利用AI驅動技術的潛力之際。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https：//bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機