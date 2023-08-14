價格戰持續 Tesla中國再減價

Tesla（TSLA）在中國對其Model Y長續航版和高性能版車型減價，起售價分別下調4.5%和3.8%。減價即日於8月14日起生效，旨在促進銷售，應對中國電動車行業日益激烈的競爭。

目前，Model Y長續航版的起售價已減1.4萬元至29.99萬元（人民幣‧下同）；Model Y高性能版的起售價也同樣減了1.4萬元至34.99萬元。

有人擔心減價可能會重新引發激烈的價格戰，導致包括比亞迪 （01211） 、理想汽車 （02015） 、小鵬汽車 （09868） 和蔚來 （09866） 在內的多間內地電動車公司股價下跌。

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Tesla去年通過一輪減價引發了價格戰，隨後在1月份進一步提供折扣，使得Tesla本地製造的汽車比上一年便宜了14%，在某些情況下比美國和歐洲便宜了近50%。

Tesla在7月份銷量下降31%後，正努力恢復勢頭，應對市場變化，並努力調整戰略，以適應中國電動汽車市場不斷變化的消費者偏好。

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