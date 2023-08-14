英國雇主預計未來一年將加薪5% 近三分之一雇主稱還價不能留住員工

英國一項調查顯示，雇主預計未來一年將加薪5%，並越來越多地通過還價來留住員工，這加劇了就業市場的通脹熱跡象。英國皇家特許人事與發展協會（CIPD）稱，人力資源高管預計基本工資的增幅中位數為5%，與前兩個季度持平，是自2012年開始調查以來的最高值。公共部門的薪酬預期從3.3%升至4%，是CIPD有記錄以來的最高值。

這項針對2000名雇主的調查於6月9日至7月5日進行，在此之前，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）為教師、醫生和其他公共部門員工加薪超過6%。CIPD發現私營部門的工資增長預期為5%，這與英格蘭銀行最近對企業進行的一項調查的結果一致。

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英國央行在8月3日表示，薪資增長未能放緩，這造成了持續高通脹和高利率的風險。截至5月份的三個月中，不包括獎金在內的收入年增長率為7.3%，而獎金通常略高於薪酬結算。預計本周二（15日）的數據將顯示進一步增長。CIPD稱，企業也越來越傾向於匹配或超過競爭對手為員工提供的薪酬。

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五分之二的企業表示，在過去一年中，他們曾為留住員工而還價。在這些企業中，有一半多一點的企業表示，他們採用還價的情況比以前多了，而有 9% 的企業表示情況恰恰相反。在提出還價的情況下，38%的情況下，還價與競爭者的薪資相匹配，40%的情況下，還價超過了競爭者的薪資。然而，近三分之一的雇主認為還價對留住員工無效。

CIPD 說：「對一些雇主來說，還價可能只是一種短期的選擇，......如果工作的更多方面，如工作量、自主性和環境不能滿足他們的期望，員工就會離開。」

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責任編輯：張瑋婷