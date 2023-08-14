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【政府招聘】創新科技署招聘翻譯員／行政助理 月薪$29,000起跳

理財智慧 17:59 2023/08/14

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創新科技署現正招聘翻譯員／行政助理，月薪港幣29,000元至35,000元，視乎學歷及經驗而定。聘用條款獲聘用者將按非公務員合約條款聘用，固定為期兩年。

【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

溫股知新
【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

入職條件及工作內容：

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而申請表格「GF 340（7/2023修訂版）」則需以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座47樓創新科技署人力資源組 ，信封面須註明申請的職位名稱。所需的證明文件副本須連同填妥的申請表格一併遞交。申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。

親海駅I接力推　曾入票認購親海駅II有額外優惠　一房折實入場385.8萬【下一頁

【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

青姐話
【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

註:

（1） 申請人須在申請表格上清楚註明所修讀學位課程的主修和副修科目。申請人如有其他學歷（例如相關科目的更高學歷），亦須一併在申請表格上列明。

（2） 政府在聘任非公務員合約僱員時，2007年前香港中學會考中國語文科及英國語文科（課程乙）「C級」或英國語文科（課程甲）「A級」的成績，在行政上會被視為等同2007年及之後香港中學會考中國語文科及英國語文科「第3等級」的成績。

（3） 填妥的申請表格須連同(i)履歷表、(ii)香港中學文憑考試／香港中學會考／綜合招聘考試成績副本(如有)；以及(iii)現時及過去的相關受僱記錄副本一併遞交。申請人另須提交履歷表，列明取得有關學歷後所具備的相關工作經驗及性質。

（4） 獲篩選的申請人須參加筆試。

（5） 無論男女，均可申請此職位。

申請人如在截止申請日期或之前未能完全符合入職條件(a)、(b)及(c)任何一項，其申請將不獲受理。

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撰文：鄭日棱

 

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