▲ 【中植信託危機】中融信託：有騙徒偽造公告、未提停兌付理財產品 牽連規模到底有多大？ 園區有警車駐守

中植系信託平台上周爆出無法如期兌付事件，至少3家A股、港股中小型股份披露，所持有的中融信託理財產品無法如期兌付，雖然涉資只有約1億元（人民幣，下同），但周末有內媒指出暫停中融信託兌付產品規模或達3500億，令流動性憂慮急速蔓延。其他內地信託公司急澄清沒有出現停兌問題。

中融信託上周末網站一度無法連上，公司網站恢復後，在星期一發聲明提及：

近期，我司發現有不法分子偽造我司公章、公函等文件，冒用我司名義，以我司無法繼續經營發送清退公告、建立專項退還小組為客戶進行退返等形式，誘騙客戶訪問非法網站、加入QQ群等實施詐騙。上述行為與我司無關，且涉嫌偽造印章罪、詐騙罪等刑事犯罪，我司已向國家反詐中心進行舉報

中融信託沒有正面回應旗下理財產品是否出現無法兌付情況。

德邦：中融信託資產僅243億 中融信託年報：受託管理7800億資產德邦證券

事件成為內房債務危機以外，成為外界觀察內地資金鏈的焦點。內地德邦證券撰文指，購買中融產品的上市公司多數為生物醫藥、機械設備、汽車行業小市值公司，而信託公司重倉持有A股主要為非銀金融、銀行和基礎化工行業中小股為主。

德邦證券指，中融信託在整體信託業中資產規模排行第9，總資產約243億元。在近幾年金融強監管、防風險的大背景下，中融部分產品違約，並不代表信託行業整體風險較大，乃至將引發金融行業系統風險。

不過，中融信託國際年報顯示，2022年末公司自有資產約304億元，而由公司和各子公司受託管理資產總額7857億元，當中由公司管理信託資產佔6293億元，子公司受託管理資產1564億元。中融信託表示，公司去年營業收入達到50.34億元。

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財聯社：中融信託北京園區有警車駐守

財聯社周末引述業界人士指，目前暫停兌付的產品規模在3500億元上下，暫停兌付並不意味著未來無法清償，未來具體的清償比例目前仍不確定。

財聯社周一上午前往中融信託北京總部園區，現場有警車駐守維持秩序，門口也增加大量保安，但園區秩序依然相對正常，未見大規模投資者聚集。

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編輯：麥德銘