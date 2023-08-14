▲ 【SoftBank】軟銀據報考慮收購願景基金1號手持 25% Arm

《路透》引述消息指，日本富豪孫正義旗下軟銀集團正在洽談收購願景基金1號手持的芯片設計商Arm 25% 的股份。報道指，如果談判達成協議，軟銀將為願景基金1號的投資者，包括沙特阿拉伯公共投資基金及阿布扎比主權投資穆巴達拉，立即帶來一筆巨大的意外之財，此前由於軟銀對共享工作空間營運商 WeWork （美：WE）及網約車滴滴等初創公司押注失敗後，願景基金1號投資者蒙受損失。

另一種選擇是讓願景基金1號在Arm 首次公開發行（IPO）後逐步在市場上出售其Arm 持股，考慮到股份規模，通常至少需要一到兩年的時間，同時基金的投資者來說，這也將面臨更大的風險，因為 IPO 後 Arm 的股價可能會下跌。

消息人士稱，軟銀已聘請投資銀行 Raine Group 為談判提供建議，但軟銀已迴避在願景基金1號審議此事，以便該基金能夠根據投資者的利益獨立做出決定。目前尚不清楚雙方在交易時對 Arm 的確切估值，消息人士稱，如果達成協議，軟銀將在 IPO 中出售更少的 Arm 股份，並可能保留 85% 至 90% 的股份。

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編輯：李哲毅