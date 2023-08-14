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【恒地系業績】港華智慧能源半年多賺7%至11億元、不派息　期內可再生能源業務取得83個新項目

股市 16:52 2023/08/14

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【恒地系業績】港華智慧能源半年多賺7%至11億元、不派息　期內可再生能源業務取得83個新項目

港華智慧能源 （01083） 上半年純利上升7.1%至11.15億元；扣除可換股債券之公平值變動和退出上海燃氣的淨收益，股東應佔營業溢利下降13.7%至4.49億元，以人民幣計算則下降7.3%。港華不派中期股息。

港華上半年燃氣銷售量升9.1%至82.26億立方米，當中工業售氣量升6%，佔集團總售氣量的 48%，期內集團共新增43萬戶客戶，截至6月底，集團於內地20個省市自治區共經營185個城市燃氣項目，客戶數目達1,636萬戶。期內營業額下降2.7%至98.83億元，若以人民幣計算則升4.5%。

退出上海燃氣後收回46.63億元人幣資金

期內可再生能源業務取得83個新項目。截至6月30日，集團連同母公司中華煤氣 （00003） 落實發展91個零碳智慧園區，累計簽約逾2.2吉瓦及併網逾1.12吉瓦的光伏裝機容量。

港華早前退出於上海燃氣25%的股權，並已於8月2日收回46.63億元人民幣資金，未來雙方將繼續在天然氣資源、可再生能源、服務及技術等領域建立更加牢固的戰略合作關係。

相關文章：【大行報告│1083】花旗料港華智慧能源上半年純利跌48.5%、受三因素拖累　列入30日負面催化劑觀察名單

相關文章：【恒地系】港華智慧能源向母企收購睿華智慧能源50%股權　現金代價2750.7萬元

開市追揸沽
【開市追揸沽】碧桂園債停牌內房未爆完？騰訊業績前瞻

編輯：陳韻妍

 

港股 香港中華煤氣（00003） 業績公布 天然氣 港華智慧能源（01083） 煤氣 中華煤氣 燃氣股
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