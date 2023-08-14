▲ 【恒地系業績】港華智慧能源半年多賺7%至11億元、不派息 期內可再生能源業務取得83個新項目

港華智慧能源 （01083） 上半年純利上升7.1%至11.15億元；扣除可換股債券之公平值變動和退出上海燃氣的淨收益，股東應佔營業溢利下降13.7%至4.49億元，以人民幣計算則下降7.3%。港華不派中期股息。

港華上半年燃氣銷售量升9.1%至82.26億立方米，當中工業售氣量升6%，佔集團總售氣量的 48%，期內集團共新增43萬戶客戶，截至6月底，集團於內地20個省市自治區共經營185個城市燃氣項目，客戶數目達1,636萬戶。期內營業額下降2.7%至98.83億元，若以人民幣計算則升4.5%。

退出上海燃氣後收回46.63億元人幣資金

期內可再生能源業務取得83個新項目。截至6月30日，集團連同母公司中華煤氣 （00003） 落實發展91個零碳智慧園區，累計簽約逾2.2吉瓦及併網逾1.12吉瓦的光伏裝機容量。

港華早前退出於上海燃氣25%的股權，並已於8月2日收回46.63億元人民幣資金，未來雙方將繼續在天然氣資源、可再生能源、服務及技術等領域建立更加牢固的戰略合作關係。

相關文章：【大行報告│1083】花旗料港華智慧能源上半年純利跌48.5%、受三因素拖累 列入30日負面催化劑觀察名單

相關文章：【恒地系】港華智慧能源向母企收購睿華智慧能源50%股權 現金代價2750.7萬元

編輯：陳韻妍