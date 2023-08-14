俄羅斯盧布跌至近17個月低位 普京顧問歸咎貨幣寬鬆政策

俄羅斯貨幣盧布跌至近17個月以來低位，兌美元匯率跌破1美元兌100俄羅斯盧布的關口。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的經濟顧問將盧布貶值，歸咎於貨幣寬鬆政策。

日圓疲弱日車企受惠 中國市場「硬傷」難逆轉 【下一頁】

盧布兌美元匯率自今年初以來已下跌約3成，自俄烏戰爭爆發以來亦下跌約25%。

普京的經濟顧問奧列什金（Maxim Oreshkin）於塔斯社撰文，表示克里姆林宮希望盧布走強，並預計很快會實現正常化。

他指貨幣寬鬆政策，為導致盧布貶值和通脹加速的主要根源，而央行擁有所有於不久將來使局勢正常化的工具，並確保貸款利率降至可持續水平。

他形容盧布疲軟使經濟結構轉型複雜化，並對居民實際收入產生負面影響，而盧布堅挺會符合俄羅斯經濟利益。

俄羅斯央行則把盧布貶值歸咎於貿易出口收入下跌，有數據指今年1月至7月，俄羅斯經常帳盈餘按年大跌85%。

另外，英媒指俄羅斯軍費開支大增，也令盧布受壓。

俄羅斯央行7月曾加息100個基點至8.5厘，該行於上周五（11日）發表的貨幣政策報告中表示，如出現重大風險，或會將利率進一步上調至12.5厘至13.5厘。

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責任編輯：鄭錦玲