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親海駅I接力推　曾入票認購親海駅II有額外優惠　一房折實入場385.8萬

股樓投資 17:17 2023/08/14

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長實（01113）旗下油塘親海駅II首輪推售單位即日沽清，發展商乘勝追擊，今日公布同系親海駅I的首張價單，推出50伙，實用面積286至736平方呎，提供一房至三房戶型。發展商特意為曾登記認購親海駅II的客人提供樓價1%的額外優惠，令購入項目一至兩房單位的折扣增至19%，而三房買家可享的最高優惠亦上升至20%。首批單位折實入場價為385.8萬元。

是次首批單位折實平均呎價為15,250元，對比親海駅II首批的14,997元上升逾1.6%。惟長實執行董事趙國雄趙國雄指出，親海駅I首張價單對比同系親海駅II未有加價，定價上升主要反映更臨海因素，並形容是次定價為「咪走雞」。發展商已於今日開始收票，最快有機會本周末開售。

發展商料於項目的銷售安排上新設V組，對象為登記認購親海駅II之客人，除了可以在銷售當日的V組時段可以優先選購心儀單位，更可多享1%折扣優惠。由於親海駅I與親海駅II屬不同期數，認購登記不屬於自動復活，需要重新登記。

首張價單提供20伙一房、20伙兩房及10伙三房，折實價385.8萬至1,181萬元，折實呎價13,490至16,082元。其中入場單位為1座1樓J室，實用面積286平方呎，屬於一房間隔，折實價385.8萬元，折實呎價13,490元。

 

延伸閲讀：新盤票王親海駅II今開售 數千買家到場 人龍伸延到紅磡站【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

一手市場 親海駅 親海駅I 長實 油塘

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