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加州50賊洗劫百貨公司 搶近80萬財物

環球社會熱點 16:50 2023/08/14

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美國加州高檔連鎖百貨公司Nordstrom日前被一群估計多達50人的賊人團伙洗劫，失去價值最高約10萬美元（約78.2萬港元）的貨物。加州據報近來連續爆發多宗搶劫事件，社區充斥安全疑慮。

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社交平台流傳的影片顯示，一群全黑打扮戴口罩﹑介乎30至50人的賊人上周六（12日）闖入位於洛杉磯Topanga商場內的百貨公司Nordstrom，搶走大量名貴衣物及手袋後離開。

洛杉磯警方表示，賊人搶去價值約6萬至10萬美元（約46.9萬至78.2萬港元）財物。賊人得手後，分別乘坐多輛汽車逃離現場，當中包括寶馬及凌志車輛。

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航空公司增豪華機位比例 乘客疫後更捨得享受 【下一頁】

警方指一名保安被賊人用驅熊噴霧射中，在現場獲急救人員治理。警方稱賊人不止搶去財物，更令當地社區失去安全感，將全力緝捕涉案賊人，目前已有調查方向。

據報加州近日爆發多宗搶劫案，上周二（8日）另有多達30人闖入洛杉磯格蘭岱爾（Glendale）的Yves Saint Laurent（YSL），劫走約30萬美元財物（約234.5萬港元）。警方暫時未知是否同一群人士犯案。

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責任編輯：吳漢培

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