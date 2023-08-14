  • 30°C
香港時間 : 2023814日 (週一) 19:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

盧布兌美元匯率跌破100 俄羅斯：都是寬鬆貨幣政策的錯！

環球政經 16:02 2023/08/14

分享：

分享：

在盧布兌美元匯率跌破100之際，俄羅斯總統普京的經濟顧問周一斥責央行，將盧布年初至今30%的跌幅歸咎於寬鬆的貨幣政策，並揭示了俄羅斯貨幣當局之間日益加劇的不和。

自2022年2月普京出兵烏克蘭以來，盧布兌美元已貶值約四分之一，盧布兌美元匯率觸及100.9950，為近17個月來最弱點位。

【iM驗樓】火炭星凱‧堤岸高層單位獲88分　窗頂漏風怕變滲水入屋，詳見【下一頁

按圖看樓主經歷：

點擊圖片放大
+9
+8

【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

溫股知新
【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

隨著盧布的暴跌，普京的經濟顧問奧列甚金（Maxim Oreshkin）在為塔斯社（TASS）撰寫的專欄文章中表示，克里姆林宮希望盧布走強，並期待盧佈在短期內正常化，這種干預可能會刺激央行在9月15日下次利率決議前採取行動。

奧列甚金寫道：「盧布疲軟和通脹加速的主要原因是貨幣政策疲軟。 」央行擁有一切工具在不久的將來使局勢正常化，並確保貸款利率降至可持續水平。

【儲蓄之道】內地儲錢達人 每月4000蚊人工 幾年儲到20萬 全靠這4個儲錢習慣，詳見【下一頁

 

奧列甚金說：「盧布疲軟會使經濟結構轉型複雜化，並對居民的實際收入產生負面影響。 」盧布堅挺符合俄羅斯經濟的利益。

央行在 7 月份將利率上調 100 個基點至 8.5%，自 9 月份以來一直保持穩定。在9月份的下一次會議之前，該行一直表示需要更多的加息。俄羅斯銀行將盧布今年的大幅下滑歸咎於俄羅斯貿易收支的萎縮。 1-7 月份，經常賬戶盈餘同比下降了 85%。

【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

青姐話
【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷

開啟hket App，閱讀全文
DJ 財務自由 驗樓 貨幣政策 儲蓄 編輯 烏克蘭 香港經濟日報 俄羅斯 加息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美食展2023】終於可以試食的美食展 一連5日美食博覽灣仔會展舉行 一票遊走家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽
【美食展2023】終於可以試食的美食展 一連5日美食博覽灣仔會展舉行 一票遊走家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽
長實油塘親海駅I接力登場　擬最快周內開價
長實油塘親海駅I接力登場　擬最快周內開價
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【C.E.O.財策精英】宏利高級財富管理經理顏琳晞 挑戰自我轉職理財策劃行業 冀為世界帶來貢獻
【C.E.O.財策精英】宏利高級財富管理經理顏琳晞 挑戰自我轉職理財策劃行業 冀為世界帶來貢獻
【宏觀術數@iM網欄】八運回顧1 從星運看黃金價格
【宏觀術數@iM網欄】八運回顧1 從星運看黃金價格
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款