盧布兌美元匯率跌破100 俄羅斯：都是寬鬆貨幣政策的錯！

在盧布兌美元匯率跌破100之際，俄羅斯總統普京的經濟顧問周一斥責央行，將盧布年初至今30%的跌幅歸咎於寬鬆的貨幣政策，並揭示了俄羅斯貨幣當局之間日益加劇的不和。

自2022年2月普京出兵烏克蘭以來，盧布兌美元已貶值約四分之一，盧布兌美元匯率觸及100.9950，為近17個月來最弱點位。

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隨著盧布的暴跌，普京的經濟顧問奧列甚金（Maxim Oreshkin）在為塔斯社（TASS）撰寫的專欄文章中表示，克里姆林宮希望盧布走強，並期待盧佈在短期內正常化，這種干預可能會刺激央行在9月15日下次利率決議前採取行動。

奧列甚金寫道：「盧布疲軟和通脹加速的主要原因是貨幣政策疲軟。 」央行擁有一切工具在不久的將來使局勢正常化，並確保貸款利率降至可持續水平。

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奧列甚金說：「盧布疲軟會使經濟結構轉型複雜化，並對居民的實際收入產生負面影響。 」盧布堅挺符合俄羅斯經濟的利益。

央行在 7 月份將利率上調 100 個基點至 8.5%，自 9 月份以來一直保持穩定。在9月份的下一次會議之前，該行一直表示需要更多的加息。俄羅斯銀行將盧布今年的大幅下滑歸咎於俄羅斯貿易收支的萎縮。 1-7 月份，經常賬戶盈餘同比下降了 85%。

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責任編輯：張瑋婷